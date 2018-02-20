Министерство внутренних дел Литвы сообщает, что эта система позволит быстрее обмениваться информацией о пропавшем ребенке, вовлечь в поиски общество.

Пользователи Facebook в Литве будут видеть среди новостей информацию об исчезновении детей. Люди, располагающие ценной информацией, смогут немедленно поделиться ею с полицией по указанным контактам.

Согласно сообщению, обмен информацией будет проходить намного быстрее, будет указана территория исчезновения ребенка – это позволит оперативнее реагировать полиции, пресечь возможное несчастье.

По мнению полиции, если пропал ребенок, то важны первые часы. В это время очень важен быстрый обмен информацией.

"В таких ситуациях во избежание несчастья важна каждая минута, сотрудничество между полицией и обществом особенно важно", – цитируются в сообщении слова главы МВД Эймутиса Мисюнаса.

Этот проект стартует пи содействии МВД, Департамента полиции, Центра помощи семьям пропавших людей и социальной сети Facebook.

Ежегодно в Европе сообщают об исчезновении 250 000 детей. В Литве в прошлом году сообщили об исчезновении 1980 детей, почти все полиция нашла и вернула в семьи. Однако поиски больше 100 несовершеннолетних заняли месяц.

Международная система поиска пропавших детей AMBER Alert в Facebook действует не только в странах Евросоюза, но и в США, Австралии, Новой Зеландии, Китае и др.