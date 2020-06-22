Фабийонишкского бассейна на весь Вильнюс мало: сколько еще бассейнов нужно городу

Фабийонишкский бассейн был построен чуть больше чем за год. В здании есть банная зона, спортзал, тренажерный зал. Строительство бассейна обошлось в 3,1 млн. евро.

Глава компании Sveikas miestas, которая управляет бассейном, Мантас Паулаускас сказал, что бассейн работает с первого дня: дети в нем учатся плавать, пенсионеры приходят на зарядку, профессионалы тренируются. В бассейне за 1,5 года провели 20 состязаний.

Паулаускас заметил, что приоритет этого бассейна – спортсмены: "Поскольку Лаздинайского бассейна уже нет, в первую очередь в нашем бассейне занимаются дети Вильнюсского спортцентра, пловцы. Только потом идет коммерческая деятельность".

Несмотря на то, что в Вильнюсе, если считать и спортклубы, есть 12 бассейнов, Паулаускас считает, что этого мало, поскольку желающих сейчас больше, чем мест в бассейнах.

"Мы ждем, когда откроется бассейн в Лаздинай, там будет не только 25-метровый, но и 50-метровый. Там можно будет тренировать прыгунов в воду, в одном из бассейнов будет подъемное дно, что позволит тренировку детей разного возраста", – сказал собеседник. Он считает, что после окончания проекта Лаздинайского бассейна, в столице нужно построить еще 3–4 бассейна.

Эти бассейны нужны не только для спортсменов, но и для того, чтобы дети учились плавать, а пенсионеры могли поддерживать себя в хорошем состоянии. Только в этом году в Фабийонишкском бассейне начали заниматься плаванием 3800 второклассников.

В бассейн могут ездить и жители района, и гости города. Билет стоит 12 евро. Абонемент на месяц – 79 евро (можно ходить в бассейн каждый день), в полдень – 69 евро. Если покупать абонемент на три месяца, он стоит по 40 евро в месяц (в полуденные часы - 36 евро).

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис сказал, что Фабийонишкски бассейн - только начало, чтобы обеспечить доступные услуги в этой сфере. Он заметил, что еще нужно 3-4 бассейна.

На вопрос, где еще могут появиться бассейны, он сказал, что это может быть Пилайте, Науининкай, Сантаришкес.