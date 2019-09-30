Согласно данным статистического бюро ЕС, уровень безработицы в Литве увеличился на 0,5 пункта за год, за месяц - на 0,2 пункта до 6,6% в августе.
По всему ЕС за год этот показатель снизился на 0,5 пункта до 6,2%, за месяц - на 0,1 пункта.
Безработица среди молодых людей в возрасте до 25 лет в Литве увеличилась на 2,4 пункта до 12,3%, в целом по ЕС она составляла 14,2%, т.е. на 0,9 пункта ниже, чем год назад.
Уровень безработицы в Латвии понизился за год на 0,7 пункта, за месяц - на 0,1 пункта до 6,4%. Эстония не предоставила в Евростат последние данные.
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