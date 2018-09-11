В первом квартале 2018 года уровень занятости в еврозоне увеличился на 0,4%, а в ЕС - на 0,5%. Эти показатели даны с учетом сезонных колебаний.
По сравнению с тем же кварталом прошлого года, уровень занятости в еврозоне увеличился на 1,5%, а в ЕС на 1,4%.
Согласно подсчетам "Евростата", во втором квартале 2018 года в ЕС работа 238,9 млн. жителей, из них - 158 млн. это жители еврозоны. Это самый высокий показатель из зафиксированных в обоих блоках.
Во втором квартале 2018 г. уровень занятости в Литве увеличился на 0,7%, по сравнению с первым и на 0,5%, по сравнению со вторым кварталом 2017 года.
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