В Литве этот показатель составил 11,2% ВВП, в Ирландии – 9,5%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы Европейского Союза. В Латвии расходы на социальные нужды составили 11,7% от ВВП, а в Эстонии – 13%.
Больше всего на соцзащиту в 2017 году выделяли Финляндия (24,9%), Франция (24,3%) и Дания (22,2%). Все страны ЕС в среднем выделяли на это 18,8% ВВП.
Совокупные расходы правительства Литвы в 2017 году также были одними из самых низких в ЕС и составили 33,1% ВВП. Более низкими расходы правительства были только в Ирландии (26,3%). В Латвии и Эстонии этот показатель составил соответственно 37,8% и 39,3%, а в среднем в ЕС - 45,8% ВВП.
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