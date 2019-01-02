Самые большие траты на алкоголь в позапрошлом году были у эстонцев (5,2% всех денежных трат), на втором месте были жители Латвии (4,9%.), на третьем - литовцы (4%), сообщил во вторник Евростат.
За странами Балтии следуют Польша (3,5%),Чехия (3,3%) и Венгрия (3%). Между тем жители Испании тратили на алкоголь меньше всего - 0,8% всех своих расходов, греки и итальянцы – по 0,9%.
Домохозяйства всех стран ЕС в позапрошлом году потратили на алкоголь более 130 млрд евро.
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, уровень потребления алкоголя в Европе - самый высокий в мире, кроме того, здесь фиксируется больше всего связанных с употреблением алкоголя смертей.
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