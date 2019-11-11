В 2017 году в Евросоюзе было зарегистрировано около 5,2 тыс. умышленных убийств. Их число по сравнению с 2008 годом сократилось на 19%.
В Латвии на 100 тыс. жителей приходится 5,6 умышленных убийств, в Литве - 4, в Эстонии - 2,2.
Самые низкие показатели преднамеренных убийств зафиксированы в Люксембурге - на уровне 0,3/100 тыс., в Чешской Республике и в Италии на уровне 0,6.
В Литве также почти вдвое сократились кражи автомобилей. В течение 2008-2010 гг. в среднем было зарегистрировано почти 2,2 тыс. краж, а в 2015–2017 годах - чуть более 1,1 тыс.
Кроме того, Литва занимает 14-е место в Европейском союзе по количеству грабежей. На 100 тыс. жителей в среднем регистрируется 38 ограблений.
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