Население ЕС на 1 января 2018 г. составило 512,6 миллионов человек. За год в Европейском Союзе стало больше на 1,1 млн жителей. Между тем в течение 2017 года в ЕС смертность превысила рождаемость (5,3 млн умерло и 5,1 млн родилось). Это означает, что естественное изменение населения ЕС было отрицательным. Таким образом, численность населения выросла благодаря миграции.

Изменение численности населения стран Европейского Союза © Скриншот

Наиболее населенным государством-членом ЕС является Германия с 82,9 млн жителей (16,2% от общего населения ЕС). На втором месте по численности населения находится Франция – там проживает 67,2 млн человек. Тройку лидеров замыкает Великобритания с 66,2 млн жителей.

Жителей стало больше в девятнадцати странах Евросоюза. Лидером по увеличению численности населения на протяжении 2017 года является Мальта – наибольший относительный прирост там составил +32,9 на 1 000 жителей. По этому показателю Мальта опередила Люксембург (+19‰) и Швецию (+12,4‰).

В девяти странах ЕС жителей стало меньше. Первое место по уменьшению численности населения в 2017 году среди стран ЕС занимает Литва – количество жителей в течение прошлого года здесь сократилось на 13,8. Следом за Литвой жителей лишилась Хорватия (-11,8‰). Третье место по сокращению численности населения занимает Латвия (-8,1‰).