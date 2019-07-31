Евростат: безработица в Литве была ниже среднего показателя в ЕС

В целом в ЕС за год он снизился на 0,5 пункта до 6,3%.

В начале июня в Литве без работы были 84 тыс. человек. Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет сократилась на 0,7 пункта до 10,1%, во всем ЕС этот показатель составил 14,1%.

В Латвии безработица за год снизилась на 1,1 пункта, а за месяц увеличилась до 6,5%. Эстония не предоставила новейшие данные статистической службе ЕС.

Ссылаясь на предварительные данные, Евростат сообщает, что во всем ЕС в июне без работы были 15,7 млн человек.