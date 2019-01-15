В Литве в 2017 году 36,7% пенсионеров находились в зоне риска, им грозила нищета, таковы новейшие данные агентства "Евростат".
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным статистики, в Эстонии таких 46%, в Латвии - 44%, а в Болгарии - 32%.

Литва также входит в число стран, в которых женщины-пенсионерки больше рискуют впасть в нищету (на 16%), нежели мужчины. В Эстонии эта разница составляет 19%, в Болгарии и Латвии - по 15%.

Меньше всего риск нищеты испытывают пенсионеры во Франции - 7%, Словакии - 8%, Дании, Венгрии и Люксембурге - по 9%.

В среднем по ЕС с риском нищеты сталкиваются 14,2% пенсионеров.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Задержанный за насилие над младенцем отец лечился от зависимости (3)

Семья, в которой пострадала 4-месячная девочка, известна...

Страны экс-СССР возглавили рейтинг смертности из-за неправильного питания. Литва на 14-ом месте (2)

Ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера...

Brexit побуждает эмигрантов возвращаться в Литву (27)

Действующий в Лондоне литовский детский сад-школа Obelele...

Зима украсила Аукштайтию: снег укрыл поля и леса

Зима укрыла снегом всю Литву. Каждый уголок страны...

"Евростат": 36,7% литовских пенсионеров находятся в зоне нищеты (19)

В Литве в 2017 году 36,7% пенсионеров находились в зоне...

TOP новостей

Президентские выборы в Литве на этот раз не обойдутся без интриги (52)

Приближающиеся президентские выборы в Литве будут...

Brexit побуждает эмигрантов возвращаться в Литву (27)

Действующий в Лондоне литовский детский сад-школа Obelele...

Лукашенко назначил нового посла: Беларусь Литве очень пригодится (10)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о...

Депутат парламента Литвы получил из ДГБ информацию о Revolut: есть обоснованное беспокойство (13)

Полученные из Департамента госбезопасности ( ДГБ )...

В начале года началась небольшая неразбериха: родители озадачены вопросом "детских" денег (3)

В начале года воспитывающие детей родители...