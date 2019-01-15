По данным статистики, в Эстонии таких 46%, в Латвии - 44%, а в Болгарии - 32%.

Литва также входит в число стран, в которых женщины-пенсионерки больше рискуют впасть в нищету (на 16%), нежели мужчины. В Эстонии эта разница составляет 19%, в Болгарии и Латвии - по 15%.

Меньше всего риск нищеты испытывают пенсионеры во Франции - 7%, Словакии - 8%, Дании, Венгрии и Люксембурге - по 9%.

В среднем по ЕС с риском нищеты сталкиваются 14,2% пенсионеров.

