По сравнению с 2008 годом в прошлом году этот показатель увеличился на 1,8 пункта.

Этот показатель был выше только в Болгарии (40,4%), Румынии (38,8%) и в Греции (35,6%).

В Латвии за чертой бедности было 28,5% жителей, в Эстонии - 24,4%, а в среднем в Евросоюзе - 23,4%.

В соответствии с методикой исследований, чертой бедности считается уровень доходов, не достигающий 60% среднего показателя доходов по стране.