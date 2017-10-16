30,1% жителей Литвы в прошлом году было за чертой бедности и это был один самых высоких показателей в Европе, показывают обнародованные в понедельник данные Евростата.
© DELFI / Andrius Ufartas

По сравнению с 2008 годом в прошлом году этот показатель увеличился на 1,8 пункта.

Этот показатель был выше только в Болгарии (40,4%), Румынии (38,8%) и в Греции (35,6%).

В Латвии за чертой бедности было 28,5% жителей, в Эстонии - 24,4%, а в среднем в Евросоюзе - 23,4%.

В соответствии с методикой исследований, чертой бедности считается уровень доходов, не достигающий 60% среднего показателя доходов по стране.

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