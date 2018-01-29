"Евросоюз подписал соглашение со Шведским агентством международного развивающего сотрудничества ( SIDA ), оно действует до октября 2019 года, и в рамках его будет оказываться помощь ЕГУ. Позицию по поводу дальнейшего финансирования Евросоюз примет с учетом изменений, которые произойдут в ближайшие полтора года и после обсуждения с Центром оценки качества обучения", - сказала BNS глава группы по связям со СМИ представительства ЕК в Литве Агне Казлаускайте.

Она отметила, что в последние годы ЕГУ осуществлял важнейшие реформы и намерен их продолжать, поэтому ожидаются "положительные результаты".

В конце декабря прошлого года об отрицательной оценке этой высшей школы заявил Центр оценки качества обучения, он также заявил, что такая оценка является основанием для лишения разрешения на проведение обучения и деятельности с ним связанной.

Негативные оценки ЕГУ получал и в 2014 году, тогда университет получил аккредитацию только на третий год. В новом отчете отрицательную оценку получило стратегическое управление ЕГУ и (или) художественная деятельность. ЕГУ, в свою очередь, сообщил, что не согласен с негативными результатами оценки университета. По словам руководства учебного заведения, реформы, реализованные в 2015-2017 годах, оказали существенное влияние на стратегическое развитие управления, научно- образовательной деятельности университета, что признали университетские доноры на состоявшейся в ноябре прошлого года конференции.

Университет также заявил, что подал официальное предложение министерству образования и науки по вопросу взаимоприемлемого соглашения, которое был позволило университету продолжить деятельность в Вильнюсе.

Вице-министр образования Литвы Гедрюс Вилюнас утверждает, что судьба университета решиться до конца февраля.

ЕГУ - частный университет, который был учрежден в Минске в 1992 году и впоследствии закрыт белорусскими властями, с 2005 года вуз работает в Вильнюсе. В нем обучается около 900 студентов, преимущественно из Беларуси. За время работы ЕГУ в Вильнюсе его закончили 2124 выпускника - на 95% это молодые белорусы. Как сообщает ЕГУ, почти две трети выпускников возвращается в Беларусь сразу же после окончания университета.