56% жителей Латвии в возрасте от 18 до 55 лет считают, что перевод часов на час вперед или назад негативно влияет на их самочувствие и здоровье. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного в октябре компанией TNS Kantar.
Больше всего негативное влияние перевода часов ощущают люди в возрасте от 40 до 55 лет. 21% опрошенных заявили, что перевод часов на час вперед или назад влияет на их самочувствие положительно, а у 23% участников опроса не было конкретной точки зрения по этому вопросу.
29 октября Латвия, как и многие другие страны мира, перейдет на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад. Переход всех стран ЕС на летнее и зимнее время регулирует директива Европарламента и Совета ЕС от 19 января 2011 года.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv в 2015 году были собраны подписи за отказ от перехода на зимнее время, однако Сейм эту инициативу отклонил.
Одновременно авторы инициативы предлагали изменить часовой пояс Латвии с UTC+2 на UTC+3, чтобы летом в стране не темнело слишком рано. Авторы инициативы подчеркивают, что переход с зимнего на летнее время и обратно нарушает биологические ритмы людей. Негативнее всего переход сказывается на маленьких детях, пожилых людях и людях с хроническими заболеваниями. В результате отмены перехода выиграют все члены общества, так как уменьшится уровень стресса.
До сих пор не найден пропавший в Паневежском районе ребенок (5)
В минувшие выходные в Паневежском районе, в деревне...
Из-за гриппа и ОРЗ карантин объявлен в 135 школах Литвы
В понедельник из-за вспышки гриппа и простудных...
Евросоюз может отказаться от перевода часов (18)
В четверг, 8 февраля, депутаты Европарламента проведут...
Стареющая Литва: людям придется работать дольше (66)
В Литве из-за эмиграции численность трудоспособного...
Хватит газовать: в центрах техобслуживания Литвы водителей ждут новшества (13)
Уже в скором времени в центрах техобслуживания Литвы...
TOP новостей
Президент и глава минобороны: Россия размещает под боком у Литвы "Искандеры" на постоянной основе (268)
Россия в понедельник разместила в Калининградской...
Cтавшие жертвами мошеннического проекта Prodeum специалисты из Литвы берутся за расследование (8)
Литовские эксперты в сфере технологии блокчейн (blockchain)...
Хватит газовать: в центрах техобслуживания Литвы водителей ждут новшества (13)
Уже в скором времени в центрах техобслуживания Литвы...
Стареющая Литва: людям придется работать дольше (66)
В Литве из-за эмиграции численность трудоспособного...
Численность населения в Литве сокращается неравномерно: обнаружена интересная тенденция (49)
Эмиграция нанесла удар по всей Литве , однако некоторые...