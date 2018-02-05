56% жителей Латвии в возрасте от 18 до 55 лет считают, что перевод часов на час вперед или назад негативно влияет на их самочувствие и здоровье. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного в октябре компанией TNS Kantar.

Больше всего негативное влияние перевода часов ощущают люди в возрасте от 40 до 55 лет. 21% опрошенных заявили, что перевод часов на час вперед или назад влияет на их самочувствие положительно, а у 23% участников опроса не было конкретной точки зрения по этому вопросу.

29 октября Латвия, как и многие другие страны мира, перейдет на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад. Переход всех стран ЕС на летнее и зимнее время регулирует директива Европарламента и Совета ЕС от 19 января 2011 года.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv в 2015 году были собраны подписи за отказ от перехода на зимнее время, однако Сейм эту инициативу отклонил.

Одновременно авторы инициативы предлагали изменить часовой пояс Латвии с UTC+2 на UTC+3, чтобы летом в стране не темнело слишком рано. Авторы инициативы подчеркивают, что переход с зимнего на летнее время и обратно нарушает биологические ритмы людей. Негативнее всего переход сказывается на маленьких детях, пожилых людях и людях с хроническими заболеваниями. В результате отмены перехода выиграют все члены общества, так как уменьшится уровень стресса.