Согласно постановлению правительства, помещения площадью 2,7 тыс. кв. метров в здании по ул. Савичяус планируется передать университету на два года. Это часть комплекса зданий бывшего монастыря Августинского ордена.
Ранее представитель университета по связям с общественностью Максим Милта сообщал BNS , что в марте студенты начнут весенний семестр уже в новых помещениях.
"Сейчас мы находимся в трех местах: основная часть в Валакампяй (микрорайон Вильнюса- BNS ), меньшая - на улице Тауро, у нас также есть медийная лаборатория в здании Литовского радио и телевидения LRT . Новые помещения были обязательством еще 15-ого правительства, о нем бывший тогда премьером Андрюс Кубилюс заявил на донорской конференции, это обязательство продолжали 16-ое и нынешнее 17-ое правительства", - сказал он.
ЕГУ - частный университет, который был учрежден в Минске в 1992 году и впоследствии был закрыт белорусскими властями, с 2005 года работает в Вильнюсе. В нем обучается около 900 студентов, преимущественно из Белоруссии. За время работы ЕГУ в Вильнюсе его закончили 2124 выпускника - на 95% это молодые белорусы.
BNS напоминает, что принадлежавший монахам-августинцам Костел Пресвятой Девы Марии Утешения Министерство образования и науки недавно передало МВД, здесь планирует создать центр помощи должностным лицам, адаптировать костел для религиозно-обрядовой деятельности.
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