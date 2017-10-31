Согласно постановлению правительства, помещения площадью 2,7 тыс. кв. метров в здании по ул. Савичяус планируется передать университету на два года. Это часть комплекса зданий бывшего монастыря Августинского ордена.

Ранее представитель университета по связям с общественностью Максим Милта сообщал BNS , что в марте студенты начнут весенний семестр уже в новых помещениях.

"Сейчас мы находимся в трех местах: основная часть в Валакампяй (микрорайон Вильнюса- BNS ), меньшая - на улице Тауро, у нас также есть медийная лаборатория в здании Литовского радио и телевидения LRT . Новые помещения были обязательством еще 15-ого правительства, о нем бывший тогда премьером Андрюс Кубилюс заявил на донорской конференции, это обязательство продолжали 16-ое и нынешнее 17-ое правительства", - сказал он.

ЕГУ - частный университет, который был учрежден в Минске в 1992 году и впоследствии был закрыт белорусскими властями, с 2005 года работает в Вильнюсе. В нем обучается около 900 студентов, преимущественно из Белоруссии. За время работы ЕГУ в Вильнюсе его закончили 2124 выпускника - на 95% это молодые белорусы.

BNS напоминает, что принадлежавший монахам-августинцам Костел Пресвятой Девы Марии Утешения Министерство образования и науки недавно передало МВД, здесь планирует создать центр помощи должностным лицам, адаптировать костел для религиозно-обрядовой деятельности.

