"Пишу от имени ЕВС, чтобы выразить нашу солидарность в связи с равномерно нарастающим политическим давлением на ЛРТВ", - пишет гендиректор ЕВС Ноэль Курран в письме президенту Литвы Дале Грибаускайте, председателю сейма Викторасу Пранцкетису и премьеру Саулюсу Сквернялису.

По словам автора письма, парламентская комиссия по расследованию хозяйственной и финансовой деятельности "сильно затрудняет работу ЛРТВ и просто мешает организации бесперебойно деятельности".

По мнению представителя ЕВС, оценивать работу ЛРТВ должны Совет ЛРТВ, учреждения внутреннего и внешнего аудита или Госконтроль.

"Создание парламентской комиссии по расследованию было бы оправдано только в том случае, если бы общественный вещатель совершил серьезные нарушения, но очевидно, что никаких обосновывающих это веских признаков нет", - говорится в письме.

"Политическая оценка хозяйственной и финансовой деятельности ЛРТВ de facto означала бы вмешательство в институциональную автономию и независимость содержания ЛРТВ в нарушение действующих в Европе стандартов", - утверждает представитель ЕВС.

Он указал, что в силу этих причин не может принять приглашение председателя временной комиссии, члена сейма Арвидаса Некрошюса принять участие в заседаниях комиссии на правах наблюдателя.

Копию письма сегодня обнародовало ЛРТВ.

А. Некрошюс сказал, что "участие международных наблюдателей в заседаниях комиссии предотвратило бы всевозможные манипуляции, что комиссия якобы имеет целью вмешательство в содержание программ ЛРТВ".

Комиссия утверждает, что она дает оценку тому, должным ли образом национальный вещатель тратит бюджетные средства, не создают ли правовые акты предпосылки для появления непрозрачных процедур закупок, коррупционных условий и для избежания ЛРТВ конкурсных закупок.

Комиссии, в частности, поручено дать оценку соответствия цен на продюсерские услуги, аренду имущества ЛТРВ рыночным ценам, установить, не констатировали ли надзорные ведомства в деятельности ЛВРТ нарушения и недостатки.

Комиссия должна завершить работу до июня.