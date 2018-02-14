Представитель организации в Восточной Европе Радка Бечева утверждает, что отчетность LRT должно проверять специальное ведомство, а комиссия сейма может оказать политическое давление.

"Мы выражаем озабоченность тем, что комиссия может оказать политическое давление на общественного вещателя. Да, общественные СМИ должны быть прозрачными, подотчетными, для этого существует специальное ведомство, которое должно это обеспечить", - заявила журналистам в среду Р. Бечева.

"У общественных СМИ должна быть управленческая, организационная и редакционная независимость. Это одна из наших основополагающих ценностей", - сказала она.

Представитель ЕВС утверждает, что парламентское расследование в странах, входящих в союз, проводится впервые с момента его создания в 1950 году. По сообщению организации, обычно контроль над общественными вещателями осуществляется через делегированные советы, заказ независимого аудита, вещатель ежегодно отчитывается в парламенте.

Лидер инициировавших расследование "аграриев", председатель комитета по культуре Рамунас Карбаускис заверял журналистов, что не услышал действительно большой критики представителей ЕВС.

"Единственный страх того, чтобы не снижалась независимость телевидения. Но этот страх в большей степени сформирован теми, кто предоставляет очень странную информацию представителям комиссии, о том, что якобы пытаются влиять на выборы нового руководителя LRT , что якобы пытаются влиять на выборы совета - в законе ясно прописано, что никто этого не может сделать, не меняя законов, а их никто менять не планирует", - сказал Р. Карбаускис.

Комиссию по расследованию финансов LRT сейм сформировал в конце осенней сессии. Ее инициаторы - "аграрии" утверждают, что комиссия поможет выяснить, надлежащим ли образом общественный вещатель тратит бюджетные средства.

Комиссии, в частности, поручено установить, "соответствуют ли цены на покупаемые LRT у продюсеров и (или) у предоставляющих продюсерские услуги компаний услуги условиям рынка, если указанные в заключаемых LRT договорах цены следует считать необоснованными - какие цены сделки следует считать обоснованными с учетом условий рынка".

Критики называют создание комиссии давлением на СМИ и местью журналистам, которые поднимают неудобные для правящих "аграриев" вопросы.

Комиссия должна завершить работу до 1 июня.

Группа депутатов обратилась в Конституционный суд, чтобы оценить, не нарушает ли формирование такой комиссии закрепленного в Конституции права на свободу выражения убеждений, поиска, получения и распространения информации и идей.

В ЕВС входят 73 представители из 56 государств.