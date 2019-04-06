Европейский гуманитарный университет получил новую образовательную лицензию

Действующему в Вильнюсе Европейскому гуманитарному университету (ЕГУ) предоставлено новое разрешение на осуществление деятельности.
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Распоряжение о предоставлении разрешения на осуществление деятельности в области предоставления высшего образования министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс подписал в пятницу.

Из-за негативной экспертной оценки ЕГУ оказался под угрозой закрытия, однако спасательный круг бросило государство, предоставив специальный статус университетам, действующим в изгнании.

После того, как в отношении действующих в вынужденной эмиграции университетам были установлены специальные критерии оценки направлений высшего образования, Центр оценки качества высшего образования зарегистрировал новые программы высшего образования ЕГУ в группах гуманитарного образования, социальных науки и искусства.

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"Получение нового разрешения венчает переходный для университета период. Сейчас наш университет начинает активно придавать международный характер процессу высшего образования", - сказал для пресс-релиза ЕГУ ректор Сергей Игнатов.

ЕГУ сообщает, что в 2019 году будет проводить прием на девять программ обучения.

ЕГУ - частный университет, который был учрежден в 1992 году в Минске и впоследствии закрыт властями Беларуси. В 2004 году университет принял приглашение литовского правительства и переехал в Вильнюс.

За период с создания ЕГУ он выпустил более 3 тыс. абсольвентов, из них более чем 2 тысячам дипломы были вручены уже в Вильнюсе.

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