Европейская Комиссия: общий рост экономики скрывает реальную ситуацию с уровнем нищеты в Литве

Глава представительства Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс 26 февраля во время пресс-конференции сказал, что в Литве не собирают около 1/4 НДС, это около 1 млрд. евро.
По оценке специалистов ЕК, небольшие доходы бюджета, низкая прогрессивность налоговой системы, разнообразие форм налогов ограничивают госрезурсы и делают систему недостаточно справедливой.
"В Литве плоды роста все еще распределяют неравномерно: несмотря на положительные перемены в последние годы, неравенство доходов и показатель риска нищеты в Литве остается высоким", – сказал Пранцкявичюс.
Литва, по данным ЕК, все еще входит в группу стран с критическим уровнем нищеты.
"Риск нищеты и бедности особенно высок в группе безработных, инвалидов, пожилых людей, одиноких родителей. Этот риск повышает ограниченная доступность государственных ресурсов и услуг, таких как услуги по уходу и социальные услуги. Поскольку в страну приезжает немало малообразованных иммигрантов из третьих стран, продолжается отток образованного населения, сохраняется проблема многолетней безработицы и интеграции уязвимых групп в рынок труда", – сказано в документе.
Пранцкявичюс отметил, что универсальные выплаты на детей - хороший пример сокращения уровня нищеты в некоторых группах.
"Но в зоне повышенного риска остаются безработные, инвалиды, пенсионеры", - заметил он.
ЕК обращает внимание на слишком медленный темп реформы системы образования в Литве.
"В Литве сокращается количество школьников и студентов, oучителя стареют, поэтому становится сложнее обеспечить качественное образование, особенно в сельской местности", – отмечено в документе.
В нем отмечается, что достижения литовских школьников остаются ниже средних в ЕС, а у детей из асоциальных семей неодинаковое положение в системе.
В отчете указано, что несмотря на предпринятые реформы в сфере здравоохранения, жители Литвы отличаются плохим здоровьем, а смертность от поддающихся лечению болезней остается одной из самых высоких в ЕС.
"Недостаточное финансирование, неэффективное использование ресурсов, нехватка контроля качества - вот основные проблемы в этой сфере", – сказано в документе.
ЕК отмечает, что общий рост экономики скрывает реальную ситуацию с уровнем нищеты в Литве.
"Недостаточно развитые регионы сталкиваются с сильным оттоком жителей, старением общества и социальным разобщением, а неразвитое сообщение ограничивает мобильность и возможности жителей. Не хватает стратегии развития регионов (...)", – сказано в документе.
С учетом представленного 26 февраля отчета ЕК Литва должна подготовить национальную программу реформ и представить ее ЕК до конца апреля.
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