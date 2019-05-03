Европарламентарий Гуога не собирается отказываться от австралийского гражданства

"Сейчас у меня есть гражданство Литвы и Австралии. Как вам известно, у граждан Литвы, у которых есть также гражданство другой стран, имеют право быть кандидатами в ЕП. Те же установки были и в 2014 году. Ничего менять в ближайшее время не планирую", - сказал он.

Журналисты интересовались, почему после 2016 года позиция Гуоги изменилась, но ответа не получили.