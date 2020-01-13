Спасательный пакет для меньшинств (Minority Safepack) — гражданская инициатива, под которой подписалась 1,1 млн. человек из всех 28 стран Евросоюза. Петиция призывает улучшить защиту прав жителей, принадлежащих к национальным и языковым меньшинствам, а также укреплять культурное и языковое многообразие в ЕС. Законодательные изменения должны включать меры в отношении региональных языков и языков меньшинств, образования и культуры, региональной политики, участия, равенства, аудиовизуального и другого медиа-контента, а также региональной (государственной) поддержки.
Авторы инициативы отмечают, что в ЕС примерно 50 млн. человек, или 10% от общего числа жителей стран-участниц, принадлежат к национальным и языковым меньшинствам.
Как указано на сайте Еврокомиссии, петицию подписали 6,6 тыс. граждан Латвии, почти 19 тыс. граждан Литвы и 587 граждан Эстонии. Больше всего подписей было собранно в Венгрии, Румынии, Словакии, Польше и Италии.
У Еврокомиссии теперь будет шесть месяцев для того, чтобы утвердить официальную позицию по инициативе и принять решение о необходимости законодательных изменений. Minority Safepack также будет обсуждаться в Европейском парламенте. К тому же, Еврокомиссия должна организовать встречу между комиссарами, ответственными за вопросы меньшинств, авторами петиции и представителями Федерального союза европейских национальностей (FUEN).
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