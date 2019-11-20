Еврокомиссия дала положительную оценку проекту бюджета Литвы

ЕК после оценки проекта и на основе своих прогнозов заявила, что Литва соблюдает правила фискальной дисциплины, изложенные в Пакте о стабильности и росте, сообщило Министерство финансов страны.
"Литва уже третий год подряд получает положительную оценку от Европейской комиссии, что проект бюджета на следующий год соответствует правилам фискальной дисциплины, применимой ко всем странам еврозоны", - сказал министр финансов Вилюс Шапока.
ЕК для Литвы в следующем году прогнозирует сбалансированный государственный сектор, в то время как Министерство финансов (МФ) прогнозирует профицит в размере 0,2% ВВП.
Дефицит сектора государственного управления, по оценкам ЕС, снизится до 0,9% ВВП, в то время как Минфин оценивает этот показатель в 0,8% ВВП.
Госдолг, по данным ЕС, составит 35,1% ВВП, Минфин представляет аналогичные рассчёты.
Из 19 стран еврозоны только 9 (Германия, Ирландия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды и Австрия) получили такой положительный рейтинг.
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