Что они доверяют ЕС, указали 65% респондентов в Литве. С оптимизмом относятся к ЕС жители Дании (60%) и Швеции (59%). Во всем ЕС этот показатель составляет 42%.

Как показало исследование, 71% опрошенных в Литве указал, что оптимистично смотрит в будущее ЕС - это также лучший показатель в Сообществе, где оптимисты составляют 58%.

Опрос Евробарометра проводился в ноябре 2018 года в странах-членах ЕС. В репрезентативном опросе в Литве участвовало 1004 респондентов в возрасте старше 15 лет.