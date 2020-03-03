Евробарометр: важнейшие экологические проблемы – изменение климата, загрязнение воздуха, рост количества отходов

По данным опроса, проведенного в декабре прошлого года, климатические изменения в качестве важнейшей проблемы назвали 42% опрошенных жителей Литвы и 53% респондентов в Европе, а загрязнение воздуха – соответственно 54% и 46%, рост количества отходов – соответственно 61% и 46%, сообщило представительство Еврокомиссии в Литве.

В качестве эффективного способа решения экологических проблем 35% респондентов в Литве указали изменение потребительских привычек, 30% изменения в производстве и торговле. 30% считают, что нужно больше информации о сортировке отходов, потреблении энергии, а 29% – что следует обеспечить лучшее выполнение законов.

В ответ на просьбу назвать, что они сделали за последние шесть месяцев для решения проблем окружающих среды, 76% опрошенных в Литве сказали, что сортировали большинство отходов для переработки, 42% избегали одноразовых пластиковых изделий, а 76% считают, что сами граждане делают недостаточно для охраны окружающей среды.

Опрос показал, что люди хотели бы одежду, которая бы дольше носилась, одежду из переработанных материалов.

По данным опроса, 94% всех граждан ЕС утверждает, что охрана окружающей среды для них важна, а 91% – что климатические изменения являются серьезной проблемой в Евросоюзе.