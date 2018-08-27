Евробарометр: половина жителей Литвы не активны физически

51% опрошенных респондентов в Литве ответили, что никогда не делают зарядку и не занимаются спортом. В Латвии таких было 56%, в Эстонии - 48%.
По данным литовского Департамента по делам физической культуры и спорта, количество физически пассивных людей в Литве растет: в 2010 году их было 44%, а в 2014 году – 46%.
Наименее спортивные в Евросоюзе болгары, в этой стране не занимаются спортом 68%, а меньше всего физических неактивных людей в Финляндии - всего 13%.
59% из занимающихся спортом в Литве делают это дома.
Обобщая результаты исследования, специалисты отмечают рост физической пассивности. Отмечается, что физическая активность зависит от финансового положения: чем сложнее финансовая ситуация человека, тем менее вероятно, что он достаточно физически активен.
Опрос жителей 28 стран ЕС был проведен 2-11 декабря прошлого года.
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