В заявлении общины сказано, что нет данных, которые подтвердили бы эти заявления.

"В настоящее время ЕОЛ не располагает надежными, обоснованными документами данными о том, что Раманаускас-Ванагас мог участвовать в Холокосте евреев Литвы", - сказано в сообщении.

О том, что Раманаускас-Ванагас мог участвовать в Холокосте недавно заявила писатель Рута Ванагайте и ее друг охотник за нацистами Эфраим Зурофф из Центра Симона Визенталя.

Р. Ванагайте также заявила, что А. Раманаускас-Ванагас "никакой не герой", что он не подвергался пыткам и мог сотрудничать с КГБ. Она сказала, что опирается на документы КГБ.

Литовские историки единодушно считают, что А. Раманаускаса-Ванагаса из-за его борьбы за свободу Литвы жестоко пытали сотрудники советской безопасности, и нет никаких данных о том, что он мог быть причастен к Холокосту. Опубликованные документы показывают, что А. Раманаускас-Ванагас во время пыток был кастрирован, у него был выколот глаз и он впал в кому. Впоследствии партизанский командир был расстрелян.

Выпустившее не одну книгу Р. Ванагайте издательство Alma Littera назвала брошенные партизанскому командиру обвинения неприемлемыми и прекратило сотрудничество с Р. Ванагайте.

ЕОЛ указала, что уважает право издательства самому проводить в жизнь стратегию бизнеса, но решение изъять из продажи книги Р. Ванагайте назвала непропорциональным.

"Призывая все стороны воздержаться от поспешных заявлений, способствующих появлению враждебности в обществе, ЕОЛ подчеркивает, что в дискуссии по сложным вопросам литовско-еврейской истории следует руководствоваться принципами уважения, открытости, честности", - говорится в заявлении.

Заступился Европейский конгресс евреев

Немного раньше возглавляемый российским предпринимателем Вячеславом Моше Кантором Европейский конгресс евреев (ЕКЕ) заступился за Р. Ванагайте, утверждая, что она заслужила похвалу, а не нападки.

"На самом деле это нельзя себе даже представить, что в 2017 году только по политическим причинам запрещается печатать книги, со сформулированными в которых позициями не все согласны. Рута (Ванагайте - ред.) - смелая женщина, голос которой нужен литовцам, чтоб познакомиться со своим прошлым, особенно через Холокост, и она заслужила похвалу, а не нападки", - сказал М. Кантор.

В заявлении содержится призыв к Литве дать надлежащую оценку роли нацистских пособников в Холокосте.

МИД Литвы выразил сожаление в связи с этим заявлением и призвал не противопоставлять геноцид евреев и вооруженную борьбу Литвы с советской оккупацией.

"Литва много лет работает в области исследований и просвещения о Холокосте, консультируясь с международными еврейскими организациями, а также с Всемирным еврейским конгрессом и ЕКЕ. Противопоставление геноцида евреев и антисоветского сопротивления в Литве в этом контексте совершенно неприемлемо и служит только искажению истории", - говорится в распространенном МИД пресс-релизе.



"Остается только сожалеть в связи с таким заявлением ЕКЕ", - утверждает МИД.

Парламент Литвы намерен объявить 2018 год годом А. Раманаускаса-Ванагаса в связи со 100-летием с его дня рождения.

Партизанская война в Балтийских странах началась, когда летом 1944 года советская армия вытеснила нацистских оккупантов и второй раз оккупировала эти страны. Тогда сразу же начались советские репрессии, мобилизация в советскую армию.

Для борьбы с партизанами в Литве были размещены многочисленные силы НКВД. Репрессивные структуры высылали в Сибирь семьи партизан, выбрасывали полуодетые тела погибших партизан на городских площадях.



Организованная вооруженная борьба закончилась весной 1953 года.