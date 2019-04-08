Община, которая последовательно призывала снять доску, в понедельник распространила заявление о том, что не оправдывает такого своевольного и возможно преступного действия".
Мемориальную доску Й. Норейке, установленную как участнику сопротивления советской оккупации на стене Библиотеки Академии наук Литвы, разбил баллотирующийся в евродепутаты Станисловас Томас.
"Еврейская Община Литвы (ЕОЛ, литваков) руководствуется принципом о том, что закон из беззакония не рождается, выступает за решение вопросов конструктивными методами, не одобряет и не оправдывает своеволия и возможно преступного деяния – разрушения доски Й. Норейке", – говорится в сообщении общины.
В нем также отмечается, что "этот акт, носящий черты преступной деятельности, не решает изначальную проблему, связанную с признанием исторической правды и обеспечением должного уважения к жертвам Холокоста".
"ЕОЛ однозначно отмежевывается от упомянутого события и воздерживается от дальнейших комментариев", – отмечает община.
Противники доски утверждают, что такой памятный знак почета является более чем спорным, поскольку Й. Норейка, будучи начальником Шяуляйского уезда, подписал документы об учреждении еврейского гетто и распоряжения по еврейскому имуществу.
Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован Гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию.
Й. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год был расстелен советскими властями.
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