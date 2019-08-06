Она также просит обеспечить дополнительную защиту от вероятных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе.

"В последнее время ЕОЛ получает письма и звонки с угрозами. В контексте царящей и нагнетаемой напряженности ни община, ни Вильнюсская синагога не располагают возможностями обеспечить безопасность бывающих здесь людей, среди которых есть и пострадавшие от нацистов, их семей", – говорится в сообщении.

ЕОЛ возмущена тем, что "одна политическая партия" (Союз отечества - Христианские демократы Литвы - DELFI) постоянно изъявляет желание признать убивавших литовских евреев лиц героями страны, а также заявляет о требовании почтить память этих лиц мемориальными досками и другими способами.

"То, что имеет место попустительство и остаются безнаказанными публикуемые в открытых для общества аккаунтах партий и их председателей антисемитские комментарии и записи, что даже христианская Святая Мария названа "жидовкой", вынуждает еще крепче задуматься, находимся ли мы в безопасности? Мы бы хотели услышать мнение и четкую позицию руководства Литвы, будут ли и в дальнейшем в Литве попустительствовать публичной пропаганде в поддержку почитания участвовавших в уничтожении евреев лиц, руководствуясь мнением, навязанным одной политической силой?" - говорится в сообщении.

ЕОЛ выражает возмущение и в связи с организуемым в среду националистами митингом у памятника Королю Миндаугасу в Вильнюсе. Организаторы митинга говорят, что реагируют на снятие в Вильнюсе мемориальной доски Йонасу Норейке - генералу Ветре и на переименование аллеи им. Казиса Шкирпы.

В конце июля со стены Библиотеки Академии наук им. Врублевских в Вильнюсе была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска Й.Норейке - генералу Ветре.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Й. Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.

Столичный горсовет также переименовал аллею им. К. Шкирпы в Аллею Триколора, как сообщается, из-за декларировавшихся им публично антисемитских взглядов.

Оба решения вызвали и поддержку, и протесты.

Критики призывали отказаться от мемориальной доски Й. Норейке с учетом того, что, будучи начальником Шяуляйского уезда, он подписал документы о создании еврейского гетто и конфискации еврейского имущества.

Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован Гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию.

В заключении Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы относительно К. Шкирпы дана оценка его вкладу в дело сопротивления советскому оккупационному режиму, однако подчеркивается, что в 1940–1941 годах в его деятельности "имели место и проявления антисемитизма".