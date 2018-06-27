Согласно заявлению общины, в июне 1941 года "Литва завоевала кратковременную и условную свободу по сути в обмен на союзничество с нацистами".
По оценке общины, фронт активистов, который организовал восстание против советской власти стал оружием осуществления антисемитской политики в Литве, а Временное правительство ни разу не осудило убийства евреев.
"ЕОЛ не может равнодушно относится к тому, что в сердце столицы несколько дней назад был организован праздник вместо того, чтобы вывесить флаги с траурными лентами в память о первых жертвах Холокоста в Литве", – сказано в заявлении.
Июньское восстание 1941 г. в Литве ценят за попытку восстановить государственность, уничтоженную советской властью, однако критики утверждают, что политика восставших и Временного политика была неблагоприятной для евреев.
В приглашении на сайте Вильнюсской мэрии было сказано, что июньское восстание 1941 г. против советской власти продемонстрировало решимость литовцев бороться против оккупации.
"В июне 1941 г., сыновья и дочери нашего народа мстили за убитых и сосланных в Сибирь и северные регионы своих близких, они опирались только на свои силы и смелость и сумели изгнать ненавистного оккупанта и пусть и ненадолго (с 22 по 28 июня 1941 г.), восстановить Литовское государство и утраченную по вине своих политиков и командующих армией независимость", – сказано в обращении вильнюсских властей.
Евреи Литвы критикуют решение праздновать годовщину восстания 1941 года (13)
Еврейская община Литвы 27 июня раскритиковала решение...
Науседу ждут хорошие новости: его рейтинг растет (22)
Самые яркие из возможных кандидатов на пост президента...
Сейм Литвы принял закон о повышении зарплат военнослужащих (3)
Сейм Литвы в среду единогласно (голосами всех...
Комитет сейма не усмотрел угроз нацбезопасности в деятельности Romuva
Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и...
Паланга поменяла свое лицо: ни чебуреков, ни парней в трениках (40)
В Паланге, чтобы попасть на пляж, надо пройти по улице...
TOP новостей
Сейм Литвы призывает президента России освободить Олега Сенцова (24)
Сейм Литвы в среду призвал президента России...
Паланга поменяла свое лицо: ни чебуреков, ни парней в трениках (40)
В Паланге, чтобы попасть на пляж, надо пройти по улице...
Евреи Литвы критикуют решение праздновать годовщину восстания 1941 года (13)
Еврейская община Литвы 27 июня раскритиковала решение...
Литва и Беларусь: похолодание в политике экономику не подморозило (32)
Каждый десятый белорус, по данным литовского...
Науседу ждут хорошие новости: его рейтинг растет (22)
Самые яркие из возможных кандидатов на пост президента...