Согласно заявлению общины, в июне 1941 года "Литва завоевала кратковременную и условную свободу по сути в обмен на союзничество с нацистами".

По оценке общины, фронт активистов, который организовал восстание против советской власти стал оружием осуществления антисемитской политики в Литве, а Временное правительство ни разу не осудило убийства евреев.

"ЕОЛ не может равнодушно относится к тому, что в сердце столицы несколько дней назад был организован праздник вместо того, чтобы вывесить флаги с траурными лентами в память о первых жертвах Холокоста в Литве", – сказано в заявлении.

Июньское восстание 1941 г. в Литве ценят за попытку восстановить государственность, уничтоженную советской властью, однако критики утверждают, что политика восставших и Временного политика была неблагоприятной для евреев.

В приглашении на сайте Вильнюсской мэрии было сказано, что июньское восстание 1941 г. против советской власти продемонстрировало решимость литовцев бороться против оккупации.

"В июне 1941 г., сыновья и дочери нашего народа мстили за убитых и сосланных в Сибирь и северные регионы своих близких, они опирались только на свои силы и смелость и сумели изгнать ненавистного оккупанта и пусть и ненадолго (с 22 по 28 июня 1941 г.), восстановить Литовское государство и утраченную по вине своих политиков и командующих армией независимость", – сказано в обращении вильнюсских властей.