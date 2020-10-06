Литовская полиция 16 сентября передала оборудование Белорусскому государственному комитету судебных экспертиз – это произошло уже тогда, когда белорусская полиция жестоко расправлялась с протестующими, избивала их.
А Совет ЕС выделил 850 000 евро на проект соседства, который осуществляют Литва и Латвия.
Сотрудничество в сфере безопасности, похоже, шло вразрез с громкими заявлениями ЕС о поддержке демократического движения.
Активисты-оппозиционеры опасаются, что дроны могут быть использованы против них – например, для идентификации отдельных людей и их ареста.
Дроны будут летать "не только в столице, но и в Минской, Витебской и Гродненской областях), писал на своем сайте Белорусский государственный комитет судебных экспертиз.
Каждый из дронов оснащен "фото- и видеоаппаратурой, которая дает возможность качественного отображения места действия и способствует быстрому расследованию процесса", – указано на сайте.
Литва утверждает, что дроны в сентябре были переданы, поскольку таким были условия подписанного соглашения, пишет EUobserver.
Однако Вильнюс "прекратил все платежи, связанные с общими проектами ЕС и Беларуси с 9 августа", когда начались протесты.
Сообщается, что эти дроны пока в Беларуси не использовались.
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