"Это очень большая честь, но вместе с тем и большая ответственность за руководство одним из лучших университетов. Благодарю за доверие Совет и всё сообщество КТУ", - заявил Э. Валатка в сообщении университета.
К исполнению своих обязанностей он приступит 10 августа, сообщает KTU.
"Мы доверяем Эугениюсу Валатке - Университет должен поддерживать теперешнее стремление к хорошим переменам. Одним из первых видов деятельности ректора является формирование команды", - говорит председатель Совета КТУ, генеральный директор и председатель правления Maxima Grupė Далюс Мисюнас.
С избранным руководителем будет подписан пятилетний трудовой договор.
За пост ректора в КТУ соревновались 11 кандидатов из Литвы и из-за рубежа.
Выборы ректора КТУ были объявлены в декабре прошлого года, когда эту должность покинул Пятрас Баршаускас.
Он ушел со своего поста из-за проверки его монографии контролером академической этики и процедур Вигилиюсом Садаускасом. Контролер установил в октябре, что в ходе подготовки своей научной работы Баршаускас не соблюдал правила цитирования и нарушил требования академической этики. Бывший ректор признал, что его работа содержала технические ошибки, но плагиат отрицал.
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