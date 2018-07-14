"Это очень большая честь, но вместе с тем и большая ответственность за руководство одним из лучших университетов. Благодарю за доверие Совет и всё сообщество КТУ", - заявил Э. Валатка в сообщении университета.

К исполнению своих обязанностей он приступит 10 августа, сообщает KTU.

"Мы доверяем Эугениюсу Валатке - Университет должен поддерживать теперешнее стремление к хорошим переменам. Одним из первых видов деятельности ректора является формирование команды", - говорит председатель Совета КТУ, генеральный директор и председатель правления Maxima Grupė Далюс Мисюнас.

С избранным руководителем будет подписан пятилетний трудовой договор.

За пост ректора в КТУ соревновались 11 кандидатов из Литвы и из-за рубежа.

Выборы ректора КТУ были объявлены в декабре прошлого года, когда эту должность покинул Пятрас Баршаускас.

Он ушел со своего поста из-за проверки его монографии контролером академической этики и процедур Вигилиюсом Садаускасом. Контролер установил в октябре, что в ходе подготовки своей научной работы Баршаускас не соблюдал правила цитирования и нарушил требования академической этики. Бывший ректор признал, что его работа содержала технические ошибки, но плагиат отрицал.