Эту проблему долго игнорировали: в закрытых группах на фейсбуке происходят страшные вещи

16 марта в одной популярной среди молодежи группе покончил с собой мужчина. Он транслировал самоубийство в прямом эфире. По данным портала Kas vyksta Kaune, за этим наблюдали 300 человек, которые не обратились в службы помощи, а некоторые даже призывали мужчину покончить с собой.

Из сети это видео вскоре было удалено, однако по записям в группе видно, что некоторые члены группы это видео сохранили и распространяют его в виде личных сообщений. В числе желающих получить видео были и администраторы группы.

Кроме того, члены группы пишут, что покончивший с собой мужчина и раньше говорил о самоубийстве, поэтому его никто всерьез не принимал.

В ответе Литовского бюро криминальной полиции DELFI сказано, что полиции об этом случае известно. Полиция рекомендовала администрации группы временно запретить прямые трансляции. Однако по публикациям в группе видно, что администраторы совету полиции не последовали.

По словам психотерапевтов, этот инцидент обнажил ряд серьезных проблем – закрытые социальные группы становятся пространством для неконтролируемых насмешек, неадекватного и жестокого поведения, преступлений, там появляются признаки субкультуры, поощряющие опасное поведение.

Кроме того, это показывает, что долгое игнорирование зависимости от социальных сетей приобретает новые неконтролируемые формы, а пользователи не видят разницы между реальностью и фильмами или компьютерными играми.

Директор Вильнюсского центра психического здоровья Мартинас Марцинкявичюс сказал, что социальные сети привели к распространению эксгибиционизма в широком смысле – люди себя ценят только по количеству просмотров и "лайков" и добиваются их любой ценой. По словам психиатра, это очень опасная тенденция.

Молодежная группа, в которой во время прямой трансляции покончил с собой мужчина, до несчастья была закрытой, сейчас ее статус изменен – она доступна всем. По данным о членах группы, видно, что большинство там - эмигранты из Литвы. Они делятся не только мыслями и информацией об алкоголе и психотропных препаратах, но и фотографиями, шутками.

Часть пользователей общаются с членами группы в прямом эфире. Во многих трансляциях можно наблюдать пьянку, многие перед камерой пьют прямо из бутылок.

После самоубийства члена группы администрация даже провела опрос, чтобы выяснить, виновны ли, по мнению, пользователей, в этом администраторы, присматривающие за содержанием.

© Facebook

Одни в комментариях к опросу продолжали оставлять оскорбляющие записи, другие же возмущались содержанием информации в группе и культурой насмешек. По исх словам, до несчастья в группе часто транслировали употребление наркотиков, секс перед камерой, распитие алкоголя.

"Смотрели сквозь пальцы на то, как курят траву... Пили... Когда 90% комментаторов были непонятно в каком состоянии... В этой группе по выходным был хаос... И, конечно, все алкоголики, наркоманы и несовершеннолетние собирались здесь", – писал один член группы.

Один член группы рассказал DELFI, что в истории группы были и трансляции пьяного вождения и трансляции оргий.

Литовское бюро криминальной полиции (ЛБКП) напоминает, что за сокрытие преступления грозит уголовное преследование (238 ст. УК ЛР).

Однако в ответах полиции сказано, что конкретно эта группа не расценивается как поощряющая насмешки или самоубийство.

Глава Бюро по превенции самоубийства Марюс Стричка обеспокоен эмоциональным состоянием людей, которые видели самоубийство. По его словам, такое всегда связано с потрясением и может вызвать эмоциональный кризис, с которым не все могут справиться самостоятельно.

"Что мы хотим сказать людям - делиться такими записями неэтично, некрасиво, этого не стоит делать. Что я хотел бы подчеркнуть - люди, которые участвовали в этом, а их было немало, если информация верна, должны обратиться за помощью. Есть такой сайт tuesi.lt, там можно найти информацию о помощи в интернете, по телефону или на личной встрече", – посоветовал собеседник.

© Facebook

Он сказал, что после самоубийства Бюро вместе со службой регулирования связи и полицией намерены обратиться к представителям Facebook и выяснить, как действуют превентивные механизмы, защищающие пользователей сети от видео и фото, которые могут вызвать потрясение.

Марцинкявичюс считает, что социальные сети - серьезная угроза для психики людей, а закрытые группы усиливают эту опасность.

"Если социальные сети создавали для того, чтобы помочь людям нормально общаться, то сейчас их основная цель - показывать что-то толпе, часто даже то, чего у тебя нет.

А закрытые группы создают как бы что-то исключительное – вот, мы еще круче. Это крайность тех же сетей которые, я скажу прямо, по сути стали извращением", – сказал Марцинкявичюс, заметив, что это своеобразный эксгибиционизм.

Он предупредил, что требование внимания в социальных сетях постоянно растет, внимание привлечь становится все сложнее, поэтому, вероятно, на такого рода платформах в будущем увеличится число жестоких видео, видео с насмешками, насилием, употреблением алкоголя и другими неадекватными вещами.

Марцинкявичюс заметил, что в закрытых группах формируется субкультура. И чем более закрытая группа, тем она радикальнее.

Кроме того, по словам психиатра, то, что множество людей следили за самоубийством и не обратились за помощью, показывает, что люди неспособны отличить реальность от фильма или компьютерной игры. И это представляет серьезную угрозу как здоровью, так и безопасности людей.

Стричка заметил, что руки специалистов тут связаны, контролировать такие группы невозможно, особенно если они закрытые. Реагируют лишь тогда, когда сами пользователи делятся информацией с соответствующими службами.