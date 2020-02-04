"Это в Эфиопии!": иностранцы рассказали, где находится Вильнюс

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Вильнюс: возможно, вы слышали об этом городе, но можете ли вы точно определить, где он находится? Может быть, это в Турции? Где-то рядом с Чернобылем? Германия, верно? Нет. Вильнюс является столицей Литвы.