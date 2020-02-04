aA
Вильнюс: возможно, вы слышали об этом городе, но можете ли вы точно определить, где он находится? Может быть, это в Турции? Где-то рядом с Чернобылем? Германия, верно? Нет. Вильнюс является столицей Литвы.
Агенство Go Vilnius в своем новом ролике узнало у иностранцев, где, по их мнению, находится Вильнюс. Посмотрите, что из этого вышло!
TOP новостей
Предупреждение для тех, кто едет в Россию: проблемы могут начаться уже на границе (35)
Невинные поездки в Калининград и Санкт-Петербург , а...
Советник президента: Вильнюс живет как Финляндия, остальная часть Литвы – как Румыния (11)
Европа предлагает снижать выделяемые Литвы средства...
В представленном отчете ДГБ Литвы – скрытый инцидент на Островецкой АЭС (45)
Литовская разведка сообщает, что по мере приближения...
"Это в Эфиопии!": иностранцы рассказали, где находится Вильнюс (2)
Вильнюс: возможно, вы слышали об этом городе, но можете...
Глава МИД Литвы призвал премьера Беларуси реализовать рекомендации по БелАЭС (5)
Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных...