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Вильнюс: возможно, вы слышали об этом городе, но можете ли вы точно определить, где он находится? Может быть, это в Турции? Где-то рядом с Чернобылем? Германия, верно? Нет. Вильнюс является столицей Литвы.

Агенство Go Vilnius в своем новом ролике узнало у иностранцев, где, по их мнению, находится Вильнюс. Посмотрите, что из этого вышло!

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