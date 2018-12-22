Это уникальное место можно посетить до Нового года: тропическое тепло и красочные бабочки

В оранжерее Каунасского ботанического сада специалистка отдела услуг и образования Эдита Браун приглашает посетить зону площадью 32 кв. м, в которой летают, "танцуют" и ведут размеренную жизнь красочные тропические бабочки. Они находятся здесь с середины ноября и увидеть их можно до Нового года.
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