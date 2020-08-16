"Это пытки. Считаю себя жертвой милицейского произвола": история белорусского музыканта

Власти Беларуси делают сейчас все, чтобы белорусское общество вместе со всеми, кто ему сочувствует и поддерживает в разных странах, переключились на обсуждение тотального насилия и забыли о выборах.

Филипп Чмырь рассказал Delfi, как его задержали и почему он считает себя жертвой милицейского произвола – именно так он воспринял эту ситуацию. Среди тех, кто оказался вместе с ним сначала в милицейском автобусе, а потом в автозаке и потом в районном отделении милиции, были абсолютно случайные люди разного возраста и разных профессий – 75-летний строитель, 20-летний студент, дизайнер, программист, велосипедисты и даже военнослужащий армии Израиля.

Историю его встречи с белорусскими правоохранительными органами. историю вы можете послушать в аудиозаписи

История Филиппа Чмыря

Филиппа Чмыря задержали в центре города на пересечении главной улицы Минска проспекта Независимости и Янки Купалы, около цирка. Вместе с женой и 10-летним сыном он шел из книжного магазина, где купили учебники к новому учебному году.

ОМОН выстроился в цепь и перекрыл подходы к Октябрьской площади. Филипп привлек к себе внимание, потому что решил сфотографировать всю эту картину. Но не успел. Фото на телефоне они не обнаружили. Не было никакого повода задерживать меня. Считаю, что я стал жертвой полицейского произвола. Я был задержан на улице, даже не во время какой-либо акции. В этом месте Минска в тот момент не было никаких протестов.

Филипп Чмырь описал как обращаются с задержанными:

… Сначала людей заставляют сесть в автобус. А когда задержанных собирается много, за ними приезжает автозак. Задержанных бьют дубинками в момент, когда они идут от автобуса к автозаку. Охранники автозаков - самые страшные люди, которых я когда-либо видел в жизни. Они ведут себя как нацистские полицаи, разговаривают исключительно нецензурной бранью. Они абсолютно неадекватные. У меня сложилось такое впечатление, что это психически нездоровые люди. Их нельзя допускать к работе в милиции.

В автозаках перевозят по 7 человек в одной маленькой клетке. Никто не обращает внимания на эпидемию коронавируса. Позже, когда нас привезли в районное отделение милиции, нам дали одну бутылку воды на 60 человек, ее пустили по кругу, никаких стаканов не дали.

Несколько часов мы стояли у стены в положении руки за спину. Охранники сказали, что это еще нам повезло, что на землю не положили колючую проволоку. Если бы ее положили, мы бы стояли на ней на коленях. Когда задержанные стояли у стены, периодически прибегали начальники и били их дубинками по спине и по ногам. У меня сильно избиты ноги, я с трудом могу передвигаться.

Перед тем, как меня отпустили в два часа ночи 10 августа, заставляли подписать протокол, в котором было написано, что я был задержан во время несанкционированной акции. Я отказался подписывать. Но некоторые люди, которые были задержаны вместе со мной, подписывали эти протоколы.

Мне абсолютно понятно, что среди сотрудников милиции есть два клана. Есть те, кто лютует и ведет себя как дикий зверь, а есть и нормальные люди. Но первые командуют вторыми. И как я понял, они ненавидят друг друга.

***

Задержанными на данный момент сегодня являются еще тысячи людей. Многие из тех, кого отпускают, нуждаются в помощи. Всемирная организация против пыток вместе с белорусскими правозащитниками документируют все случаи пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения в отношении участников акций протеста. Истории и свидетельства станут доказательствами преступных действий со стороны силовиков. Правозащитники просят присылать файлы с описанием и снимками на электронный адрес: tortures2020@gmail.com.