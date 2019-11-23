Жители рассказали, каких упаковок у них больше всего

На этот раз журналисты посетили Варену, а встреченных там жителей спрашивали, как они оценивают действующую систему залога. "Неплохо оцениваю. Собираешь, сдаешь, покупаешь новое", – сказал Стасис, заметив, что сдает тару каждую неделю. После сдачи тары он идет в магазин и покупает все необходимое. Мужчина держит тару на балконе, в пакете. Чаще всего там оказывается пластиковая тара из-под кваса, минералки или пива, стеклянных бутылок бывает мало.

Лукас сказал, что новой системой стал пользоваться не сразу, потребовалось 3 месяца. "Я доволен этой системой. Думаю, работает отлично", – сказал он. На вопрос, где он держит тару, Лукас сказал - в специальном ящике в коридоре, в шкафу. Больше всего накапливается бутылок из-под минералки и жестянок из-под пива. Мужчина держит полученный чек в кошельке до похода в магазин, а там использует его.

Атас из Варены признал, что пользуется системой залога очень редко. Один встреченный в Варене житель сказал, что никогда не пользовался этой системой.

У большинства жителей привычки схожие: держат тару в пакете или сумке, на балконе, в коридоре или кладовке. Все жители Варены сказали, что больше всего собирается пластиковой тары, а полученный чек люди используют во время похода в магазин.

Что может побудить не участвовать в системе

Некоторые жители признали, что никогда не пользовались системой депозита. Почему? О причинах журналисты спросили у главы ПУ "Администратор системы залога " (VšĮ Užstato sistemos administratorius) Гинтараса Варнаса.

"Наши опросы показали, что системой пользуются 9 из 10 жителей Литвы. Часть людей не возвращает тару, поскольку передает эту обязанность детям, а те так получают деньги на карманные расходы. Да, есть семьи, которые вообще не пользуются этой системой, но это не значит, что они не думают об окружающей среде. Ведь наряду с системой залога, есть система сортировки отходов – там жители также сортируют немалую часть тары, которая участвует в системе залога. Кроме того, некоторые люди оставляют собранную тару у контейнеров, чтобы ее сдали другие", – сказал он.

По мнению Варнаса, не стоит думать, что в системе будут участвовать 100% жителей. Всегда будут те, кто выступает за другие способы.

"Важно не то, чтобы все участвовали в системе, а чтобы все сортировали отходы. Чтобы этого добиться, надо повышать уровень сознательности людей", – сказал Варнас.

Он отреагировал и на замечание жителей, что больше всего у них дома скапливается пластиковой тары. То, что PET – популярнейший вид тары, показывает и общая статистика.

"Из собранных в прошлом году 581 млн. упаковок, 342 млн. были PET, 211 млн. – жестяные, 28 млн. – стеклянные. Правда, с 2016 г., когда была запущенная система, упаковки PET сильно изменились – они становятся легче, в них содержится все меньше пластика, становятся меньше крышки, растет количество переработанного в них пластика. Интересно, что сами жители лучше всего возвращают жестяную тару. Количество возвращаемых бутылок PET немного ниже, а стеклянной тары возвращают меньше всего", – заметил Варнас.

Способность приспособиться к переменам зависит от воспитания в детстве

Нехватка поощрения или наличие каких-то барьеров – на эти аспекты обращает внимание психолог Алина Мартинкуте-Воробей, говоря о жителях, которые еще никогда не возвращали тару.

"Люди, которые активно возвращают тару, скорее всего, мотивированы возвратом денег или сознательностью в плане экологии. Есть немало людей, интересующихся новшествами и пользующихся ими. Те, кто не пользуется системой депозита, скорее всего, не имеют внутреннего стимула, не видят в этом смысла, не получают удовольствия от использования новшеств.

Также вероятно в числе пассивных пользователей системы есть люди, которые рассматривают систему как непривлекательную и неудобную, поскольку, например, надо собирать тару, везти ее сдавать, тратить на это время. А ведь куда удобнее выбросить ее с общим мусором или в контейнер для пластика, если он есть рядом. Кроме того, есть люди, которые вообще сложно привыкают к новшествам, противятся им. Им это кажется сложным, неудобным, ненужным пока они не ощутят, что это новшество приносит пользу", – сказала психолог.

Участники опроса упомянули, что не сразу начали пользоваться системой: одним потребовалось 3 месяца, другим еще больше. От чего зависит, насколько быстро мы привыкаем к новшествам?

Психолог говорит, что это результат множества факторов.

"Новшества легче принимают более гибкие люди, открытые для нового опыта. Это любознательные, смелые люди, которые считают, что мир не стоит на месте, что нужны перемены, которые не боятся смены обстоятельств, которые видят смысл в приобретении новых навыков. Модель реагирования на новшества у нас формируется в детстве, если родители побуждали в нас чувство интереса к исследованиям, если побуждали выходить из зоны комфорта, рисковать, интересоваться окружением. В таком случае мы и будучи взрослыми с любопытством относимся к новшествам. Но если мы росли в окружении, где нас учили выбирать то, что нам знакомо, избегать необычного и нового, то, вероятно, и взрослыми мы будем с подозрением относиться к новизне", – сказала психолог.

Мартинкуте-Воробей подчеркнула, что в принципе поведение человека инертно. Это значит, что у нас сформированы какие-то привычки, которые мы в повседневности повторяем.

"Чтобы человек изменил сформировавшуюся модель, он должен сознательно решить, что ему надо менять поведение, что это принесет пользу, а потом заставить себя вести иначе. Изменить привычное поведение - один из вызовов, который стоит перед человеком вообще. Его преодолеть помогает не только общая сознательность, изменение смысла, но и поддержка близких, распространение такого поведения в окружении и постоянное последовательное побуждение к таким действиям в публичном пространстве", – сказала психолог.