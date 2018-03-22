Это не шутка: в Литве обосновались крупные попугаи

Орнитолог Марюс Карлонас подтвердил, что это ожереловый попугай Крамера, которого в Литве наблюдают уже несколько лет подряд. В социальных сетях есть немало свидетельств о том, что эти попугаи были замечены в разных районах Литвы.

По словам орнитолога, сначала надо поинтересоваться, как эти птицы попали в Европу, а оттуда и в нашей стране.

По словам Карлонаса, это лишь вопрос времени, когда эти птицы найдут себе пары и начнут гнездиться в Литве.

Однако, по словам орнитолога, не стоит забывать, что это инвазивный вид, а в Средней Европе увеличение числа этих птиц уже вызывает экологические проблемы.