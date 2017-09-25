Такие же Марши мира прошли в этот день в Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Все они были посвящены Международному дню мира, который учрежден ООН и ежегодно отмечается 21 сентября.

Над Вильнюсом раскинулась упругая синяя высь. Участники марша собираются у Национальной литовской библиотеки, приносят плакаты на литовском, русском, английском. Жены ведут мужей, мамы ведут детей.

Много молодежи, причем большинство не знает русского. И всё же все литовцы и русские прекрасно понимают друг друга. Лишь съемочная группа российского телевидения, насупившись, сидит в сторонке. Им невесело.

Полиция перекрывает проспект Гедиминаса, марш начинается.

Литовская молодежь вместе с русскими несет огромный баннер на двух языках: "Мир не надо завоевывать, в мире надо жить". За ними шагают люди с флагами Литвы и Украины. Есть и российский флаг, но необычный, с европейскими звездочками.

"Как непривычно, – удивляется участница акции Елена Вишневская из Москвы. – У нас когда марш, повсюду автозаки, ОМОН. А тут просто прогулка".

По проспекту шагают человек 40. Смеются, шутят, держатся за руки. Так что "картинка" для российского ТВ сегодня напрочь испорчена. Судя по всему, им надо показать кучку русских маргиналов-предателей, а тут все литовское общество в миниатюре: предприниматели, преподаватели, журналисты, экономисты, программисты, студенты.

"Нет войне! Мы за мир", – скандирует в мегафон российская активистка Ирина Калмыкова. На Родине ее хотят посадить в тюрьму как раз за такие акции. Вслед за Калмыковой шагает жительница Литвы Ирмина Маратова с плакатом "Фашизм уничтожал евреев, рашизм уничтожает крымских татар". Есть плакаты про северокорейского Ким Чен Ына, который мечтает закидать планету ядерными бомбами. Есть и вовсе неполитические, с детскими рисунками.

Акцию Русского Европейского Движения поддержало молодежное крыло Партии консерваторов. Впрочем, убеждения тут у всех разные: либералы, националисты, социалисты: мир нужен всем. Прохожие останавливаются и делают фото, приветственно машут руками. Полиция деловито останавливает транспорт на перекрестках, чтобы пропустить Марш мира.

Такие же марши сегодня в Санкт-Петербурге и Нью-Йорке.

Объединение мирной инициативы – опасная вещь для любой диктатуры, будь она российской или северокорейской. Через полчаса люди доходят по проспекту до Кафедральной площади. Фотографируются на память, обмениваются телефонными номерами. Белый голубь-шарик вырывается из чьих-то рук и летит в небо. Становится точкой, потом и вовсе исчезает. Люди сворачивают плакаты и идут на ул. Пилес пить кофе. Солнце заливает светом Литву и будущее кажется прекрасным.