Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по 35 странам.
Жители Литвы в среднем работают 1885 ч. в год. В месяце в среднем 21 рабочий день (кстати, в декабре 2018 г. их будет лишь 18). Значит, в день мы работаем примерно 7,5 ч. Это больше чем средний показатель по данным ОЭСР.
Больше всего в год работают жители Мексики (2255), Коста-Рики (2212) и Южной Кореи (2069). Кстати, и жители Латвии в среднем работают на 25 ч. в год больше, чем жители Литвы (1910), а эстонцы работают на 30 ч. меньше (1885).
Стоит вспомнить, что по данным Департамента статистики, в третьем квартале 2017 года средняя зарплата "на руки" в Литве была 667, в Латвии - 674, а в Эстонии - 968 евро.
Меньше всего работают в Германии (1363), Дании (1410) и Норвегии (1424).
В это время работы включено обычное время работы, дополнительное, а также сверхурочные, как оплачиваемые, так и неоплачиваемые и т.д. Выходные дни и праздничные не учитывают, равно как не учитывают время отпуска, больничного, отпуска по материнству и уходу за детьми и др.
В Литве, согласно Трудовому кодексу, 15 праздничных выходных дней, часть из них всегда бывает в воскресенье.
Это не самое большое количество праздников – например, в Южной Корее и Японии их по 16, а в Индии и Колумбии – по 18. Меньше всего праздников в Мексике – 7. В Великобритании, Голландии и Венгрии – по 8.
В разных странах отличается и время отпуска и отпуска по уходу за детьми. Например, в США нет оплачиваемого отпуска или отпуска по уходу за детьми.
Советник министра социальной защиты и труда Ромас Лазутка обратил внимание на некоторую закономерность.
"Таблица интересна, она показывает, что в бедных странах люди работают больше, а в богатых – меньше. Литва занимает среднюю позицию – мы работаем чуть больше средних показателей. Это отчасти показывает уровень нашего развития.
Несколько удивили США. Там довольно много работают, хотя американцы живут не хуже датчан, которые работают меньше других", - заметил Лазутка.
Собеседник предположил, что в более бедных странах работникам не достаточно работать 8 часов в день, чтобы заработать нужные деньги на проживание. Поэтому там люди много работают дополнительно.
Он сказал, что не может сказать, почему в Латвии люди в среднем работают на 25 ч. больше, чем в Литве. Может, это связано с числом выходных дней.
"Я не скажу, что литовцы не самые трудолюбивые, иначе пришлось бы сказать, что не трудолюбивы и немцы с датчанами. Возможно, наоборот – в этих странах лучше организована работа, не тратят время попусту. Кроме того, там, где используют высшие технологии, там за короткое время можно сделать больше.
Может, тогда и не требуется, как в Мексике, работать дополнительно. Когда люди лучше живут, они выше ценят отдых и свободное время. Это общая тенденция – экономика богатых стран лучше, люди работают меньше, но зарабатывают больше и живут лучше", – обобщил советник.
Председатель Литовского профсоюза работников пищевой промышленности Гражина Груздене сомневается в том, что данные ОЭСР представляют реальную картину того, сколько работают жители Литвы.
"Мы смотримся не очень как, но не хуже всех. Мы видим, что, к примеру, поляки – я была удивлена – работают еще больше, чем мы. Но, конечно, это не отражает реальную ситуацию.
Если провести опрос, послушать, о чем люди говорят по радио, то мы услышали бы, что не все сверхурочные фиксируют. Если бы фиксировали, картина была бы еще хуже", – считает Груздене.
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