Есть повод для радости: в выходные ждет замечательная погода

"Днем будет +15–20°C, ночью – +9–14°C. Так тепло по ночам не всегда бывает и в середине лета. Особых осадков не ожидается и на следующей неделе (за исключением нескольких северных районов). Новая волна холодного воздуха ожидается в конце недели", – сказал Станкунавичюс.

Однако он заметил, что радоваться теплу, скорее всего, осталось недолго, поскольку третья декада октября – конец золотой осени.

"Вот тогда начинается период поздней осени, предзимний период. Это название не очень удачное, но оно подчеркивает, что не за горами зима. Но это будет в будущем, а сейчас погода почти полностью отвечает характеристикам "бабьего лета" – теплые дни, ночи без заморозков, местами по утрам густой туман", – перечислил он.

Портал gismeteo.lt, в субботу и в воскресенье прогнозирует теплую погоду, будет малооблачно, небольшие осадки возможны разве что на северо-западе и на севере страны.

Ночью будет 7–13 градусов. Днем местами до 19 градусов. В Вильнюсе и Паневежисе будет 17, в Каунасе – 18 градусов тепла. В Шяуляй и Клайпеде 15–16 градусов.