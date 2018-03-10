Есть повод для радости: на следующей неделе потеплеет

В субботу особого тепла еще не будет, однако в начале следующей неделе температура поднимется до 10 градусов тепла, сказала LRT синоптик Алва Нагялите.
© DELFI / Karolina Pansevič

В субботу будет облачно. Местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Днем температура составит 2-5 градусов тепла. Ветер будет слабым.

В воскресенье ночью без особых осадков. По всей стране будет 1-4 градуса тепла, гололед. В первой половине дня без осадков, после обеда небольшой дождь. Температура будет колебаться в пределах 2-6 градусов.

По словам синоптика, в первые дни следующей недели будет тепло. В понедельник местами ожидается до 10 градусов выше нуля. Во вторник будет 7-8 градусов тепла.

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