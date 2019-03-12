Страсбургский суд отклонил жалобу бывшего сотрудника КГБ Станиславаса Дрелингаса, признанного виновным в геноциде за участие в операции по задержанию командира литовских партизан, боровшихся с советской властью, Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса.

В историческом деле Европейский суд согласился с пояснениями Верховного суда Литвы о том, что осуществлявшееся советскими оккупантами системное уничтожение литовских партизан может считаться геноцидом литовского народа.

Судьи признали, что советские репрессии имели цель воздействовать на демографическое положение литовского народа, а партизаны и их связные "выполняли существенную роль в сохранении национальной идентичности, культуры и национального самосознания".

Страсбургский суд подчеркнул, что, хотя С. Дрелингас сам не принимал решения об осуществлении экзекуции А. Раманаускаса-Ванагаса, "но даже рядовой военный не может полностью, слепо выполнять законы, которые грубо нарушают признанные на международном уровне права человека, особенно право на жизнь".

За такое решение проголосовали пять судей Страсбургского суда, двое были "против".

С. Дрелингас 1931 года рождения был осужден за то, что в октябре 1956 года участвовал в тайной операции в Каунасе по задержанию А. Раманасускаса-Ванагаса. С учетом слабого здоровья и второстепенной роли в этой операции Верховный суд сократил пятилетний срок наказания, и осужденный фактически отбыл в заключении 5 месяцев и 6 дней.

После Второй мировой войны А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии, а в 1949 году подписал с другими партизанскими командирами Декларацию движения борьбы за свободу Литвы.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 года до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергся жестоким пыткам и в следующем году был казнен.

Согласно международному праву, геноцидом считаются действия, целью которых является уничтожение какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

После Второй мировой войны СCСР блокировал предложение признать в международной концепции геноцидом истребление людей на политическом основании, и такая международная норма действует до сих пор.

С. Дрелингас и его адвокаты утверждают, что партизанское движение должно оцениваться как деятельность политической группы, поэтому действия против партизан не могут считаться геноцидом.

В послевоенном вооруженном сопротивлении в Литве участвовали минимум 50 000 человек.