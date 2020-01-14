Коллегия семи судей ЕСПЧ присудила возместить девочке и ее отцу Михаэлю Ринау 30 тыс. евро неимущественного ущерба и предписала Литве покрыть судебные расходы на сумму 93 тыс. 230 евро.
"За исключением президента (Валдаса Адамкуса), должностные лица Литвы, включая политиков, сотрудников службы по правам детей и прокуроров, не обеспечили принятие справедливых решений в деле заявителей", – говорится в решении ЕСПЧ.
При принятии решения суд исходил преимущественно из поддержки матери девочки, которую публично выражали тогдашний председатель Комитета по правам человека сейма Арминаc Лидека и министр юстиции Пятрас Багушка.
ЕСПЧ обратил внимание на то, что пристрастность демонстрировало и правительство Гедиминаса Киркиласа, когда решило покрыть судебные расходы матери девочки И. Ринау. В решении упоминаются многие высказывания и других литовских политиков в пользу матери.
Страсбургские судьи отметили, что передача девочки затянулась из-за решения тогдашнего председателя Верховного суда Литвы Витаутаса Грейчюса в одностороннем порядке остановить исполнение решения суда. О пересмотре дела его тогда просил тогдашний генеральный прокурор Альгимантас Валантинас.
"Время, в течение которого литовские суды приняли окончательное решение в деле заявителей, не соответствовало срочному характеру их ситуации", – говорится в решении ЕСПЧ.
Спор супругов немца и литовки начался летом 2006 года, когда мать не вернула дочь в Германию после каникул в Литве.
Германский суд некоторое время спустя назначил опеку в пользу отца, но мать отказалась передать дочь, а разбирательство в литовских судах продолжалось несколько лет, во время разбирательства даже обращались в Европейский суд справедливости за разъяснениями.
Когда в октябре 2008 года мужчина после одной из встреч вывез дочь в Германию, литовская правоохрана начала расследование о похищении ребенка и выдала ордер на арест, но впоследствии расследование было прекращено. С того времени девочка живет в Германии.
"Заявители (отец и дочь) испытывали страдания от невозможности радоваться обществу друг друга в течение значительного периода времени, которые были обусловлены исключительно серьезным нарушением их права на уважение к их семейной жизни", – указал ЕСПЧ.
ЕСПЧ присудил в пользу Михаэля Ринау 123 000 евро за вмешательство политиков (5)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...
ДГБ предупредил представляющий турок в Каунасе профсоюз о внимании российских СМИ (4)
Департамент госбезопасности Литвы ( ДГБ ) предупредил...
Страсбургский суд: Литва дискриминировала пару геев, в адрес которой звучали угрозы (60)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник...
Министр о скандале Grigeo Klaipėda: это были преднамеренные действия (1)
МИнистр охраны окружающей среды Литвы Кястутис...
Новейшие рейтинги партий: консерваторам не в радость, а для "крестьян" - трагедия (31)
Несмотря на то, что в политической жизни Литвы не...
TOP новостей
В Литве начинается кризис трудовых мигрантов: сформирован коридор для доставки рабов (164)
"Сформированы коридоры для доставки рабов", – так...
Фиаско правящих: преодолеть вето президента не удалось – пятипроцентный барьер остается (6)
Сейму Литвы во вторник не удалось преодолеть вето...
Впервые за 28 лет численность населения Литвы росла (81)
Впервые за 28 лет число жителей Литвы за год выросло,...
Страсбургский суд: Литва дискриминировала пару геев, в адрес которой звучали угрозы (60)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник...
Новейшие рейтинги партий: консерваторам не в радость, а для "крестьян" - трагедия (31)
Несмотря на то, что в политической жизни Литвы не...