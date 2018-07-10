Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Литву выплатить компенсацию почти в 12 тыс. евро осужденному по делу известной своей жестокостью и строгой дисциплиной банды "лапинасов" (лис) Антону Щенсновичу.
© Reuters/Scanpix

Мужчине, осужденному за хранение наркотиков с целью их распространения, присудили в литовских судах компенсацию, превышающую 3 тыс. евро, но Страсбургский суд счел эту сумму недостаточной.

По мнению ЕСПЧ, осужденный основную часть срока в 2010-2013 годах должен был находиться в личном пространстве, не превышающем трех квадратных метров, а помещения в Лукишском СИЗО грязные, с недостаточной вентиляцией, зимой с недостаточным отоплением.

"Проанализировав предоставленные материалы, суд пришел к выводу, что условия содержания в Лукишском СИЗО с 24 февраля 2010 года по 13 мая 2013 года приравниваются к унижающему поведению, которое запрещено Третьей статьей Европейской конвенции", - говорится в решении суда.

Литва в течение трех месяцев должна будет выплатить ему 11 тыс. 900 евро нематериального ущерба и компенсировать 300 евро расходов.

А. Щенснович был осужден за участие в деятельности преступной группировки, за незаконное хранение и распространение наркотиков.

Он был арестован в 2010 году, а первый приговор был оглашен в 2014 году.

В январе этого года Верховный суд Литвы окончательным и не подлежащим обжалованию постановлением приговорил его к 11 с половиной годам лишения свободы. По сравнению с решением суда низшей инстанции, срок сокращен на шесть месяцев, поскольку суд признал, что процесс длился необоснованно долго.

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