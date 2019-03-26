Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник должен объявить, не нарушила ли Литва права членов банды "агуркинисов" тем, что они до вынесения приговора судом находились под арестом почти пять лет.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Находящиеся сейчас в тюремном заключении Саулюс Вялячка, Норбертас Тучкус, Аудрюс Пяткаускас и Тадас Пятрошюс пожаловались в ЕСПЧ, что их арест во время досудебного расследования длился слишком долго.

Члены банды "агуркинисов" также утверждают, что во время ареста до суда они необоснованно были лишены свиданий с супругами.

Преступники были задержаны в январе 2013 года по подозрению в хранении и распространении большого количества наркотических и психотропных веществ с привлечением преступной группировки.

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Они сразу же были взяты под стражу и суды каждые два-три месяца продлевали сроки их ареста из-за риска того, что они станут скрываться от правосудия и совершать новые преступления.

Дело передано в суд в июле 2014 года. После 41 заседания они в декабре 2017 года были признаны виновными в совершении различных преступлений, связанных с наркотиками.

С. Вялячка осужден на 14 лет и шесть месяцев тюрьмы, а трое других заявителей получили по 13 лет лишения свободы.

Апелляции по этим делам все еще рассматриваются.

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