Находящиеся сейчас в тюремном заключении Саулюс Вялячка, Норбертас Тучкус, Аудрюс Пяткаускас и Тадас Пятрошюс пожаловались в ЕСПЧ, что их арест во время досудебного расследования длился слишком долго.

Члены банды "агуркинисов" также утверждают, что во время ареста до суда они необоснованно были лишены свиданий с супругами.

Преступники были задержаны в январе 2013 года по подозрению в хранении и распространении большого количества наркотических и психотропных веществ с привлечением преступной группировки.

Они сразу же были взяты под стражу и суды каждые два-три месяца продлевали сроки их ареста из-за риска того, что они станут скрываться от правосудия и совершать новые преступления.

Дело передано в суд в июле 2014 года. После 41 заседания они в декабре 2017 года были признаны виновными в совершении различных преступлений, связанных с наркотиками.

С. Вялячка осужден на 14 лет и шесть месяцев тюрьмы, а трое других заявителей получили по 13 лет лишения свободы.

Апелляции по этим делам все еще рассматриваются.