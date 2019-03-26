Находящиеся сейчас в тюремном заключении Саулюс Вялячка, Норбертас Тучкус, Аудрюс Пяткаускас и Тадас Пятрошюс пожаловались в ЕСПЧ, что их арест во время досудебного расследования длился слишком долго.
Члены банды "агуркинисов" также утверждают, что во время ареста до суда они необоснованно были лишены свиданий с супругами.
Преступники были задержаны в январе 2013 года по подозрению в хранении и распространении большого количества наркотических и психотропных веществ с привлечением преступной группировки.
Они сразу же были взяты под стражу и суды каждые два-три месяца продлевали сроки их ареста из-за риска того, что они станут скрываться от правосудия и совершать новые преступления.
Дело передано в суд в июле 2014 года. После 41 заседания они в декабре 2017 года были признаны виновными в совершении различных преступлений, связанных с наркотиками.
С. Вялячка осужден на 14 лет и шесть месяцев тюрьмы, а трое других заявителей получили по 13 лет лишения свободы.
Апелляции по этим делам все еще рассматриваются.
Выясняется сценарий второго тура выборов в Литве: разница может быть минимальной (3)
Социологи уже рассматривают разные сценарии второго...
ЕСПЧ объявит, не нарушила ли Литва длительным заключением права "агуркинисов" (1)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...
Синоптики предупреждают: ожидается сильный снег (4)
После теплых и приятных выходных в Литву возвращается...
TOP новостей
Магия польских цен: литовский окорок – в три раза дешевле (23)
Литовская компания открыла магазин в Польше и продает...
Выясняется сценарий второго тура выборов в Литве: разница может быть минимальной (3)
Социологи уже рассматривают разные сценарии второго...
Сквернялис рассказал историю старого взыскания: это случилось в 1999 году (35)
Кандидат в президенты Литвы премьер-министр Саулюс...
Brexit ускорил процесс: эмигранты уезжают и везут на родину все вещи (82)
В Великобритании все еще продолжается хаос в связи с...