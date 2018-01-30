Страсбургские судьи констатировали, что литовские ведомства "отдали абсолютное право первенства защите прав верующих, но должным образом не приняли во внимание право заявителей на свободу самовыражения".

Персонажами рекламной компании одежды дизайнера Робертаса Калинкинаса осенью 2012 года стали молодой длинноволосый мужчина и женщина в белом одеянии.

Рядом с этими персонажами были следующие реплики: "Иисус, какие у тебя брюки!", "Мария, дорогая, какое платье!" и "Иисус, Мария, во что они одеты!"

Тогдашняя Государственная инспекция по непродовольственным товарам, в которую поступила жалоба, оштрафовала создателей рекламы, а литовские суды констатировали, что реклама явно идет вразрез с действующими в обществе нравственными установками.

Однако ЕСПЧ представил другую оценку - на его взгляд, "реклама внешне не выглядит слишком оскорбительной или святотатственной", она также не разжигает рознь по религиозному признаку.

Р. Калинкинас обнародовал решение суда. Он уверял, что целью рекламы не было обидеть верующих.

"Решение благоприятное, и оно нас радует, но ни тогда, ни теперь я не хочу высмеять или обидеть людей, которые уважают ту или иную религию", - сказал дизайнер во вторник BNS.

"Просто нельзя наказывать людей за то, что у нескольких человек возникают те или иные ассоциации", - добавил он.

Государственная служба защиты прав потребителей Литвы (ГСЗПП) обещает принять во внимание решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге о том, что Литва необоснованно ограничила рекламу одежды с персонажами Иисуса и Марии.

"Само собой разумеется, что, получив это решение, мы его проанализируем и подготовим выводы, которые будем использовать в своей практике", - сказал во вторник BNS глава Департамента экономических интересов ГСЗПП Марекас Мочульскис.

Он сказал после того, как ЕСПЧ объявил, что при оценке рекламной кампании дизайнера Робертаса Калинкинаса литовские ведомства "отдали абсолютное право первенства защите прав верующих, но должным образом не приняли во внимание право заявителей на свободу самовыражения".

Представлявший в судах Епископскую конференцию Литвы адвокат Зигмас Гаралявичюс сказал BNS, что после решения ЕСПЧ придется лучше аргументировать, почему издевки над религиозными символами в Литве неприемлемы.

"Ведомствам придется лучше артикулировать, почему в Литве это важно, почему люди этим недовольны", - сказал юрист.

По его словам, исход этого дела не означает, что "религиозные символы можно будет использовать, как хочется, и в любом контексте".

По данным переписи населения Литвы 2011 года, приверженцами католичества в стране является 77% жителей страны