Политик обратился в ЕСПЧ, когда административные суды Литвы отказались принять к рассмотрению его жалобу в связи с документом ДГБ, в котором говорится, что из-за связей с гражданами России М. Бастису нельзя разрешать доступ к секретной информации.
ЕСПЧ констатировал, что это не лишает М. Бастиса возможности защищать свои права в судах Литвы, потому что он мог судиться из-за решения председателя сейма не предоставлять ему разрешение на доступ к секретной информации.
Спикер сейма Викторас Пранцкетис формально такого решения не принимал, потому что М. Бастис по собственному желанию ушел с должности вице-председателя сейма и потребность в ознакомлении с засекреченной информацией исчезла.
Семь судей ЕСПЧ пришли к заключению, что у М. Бастиса была бы возможность представить аргументы по поводу положений документа ДГБ, если бы было удовлетворено необходимое условие – "если бы он оставался на должности заместителя председателя (сейма – ред.) хотя бы до того момента, пока председатель (сейма) не принял бы официальное решение не предоставлять ему разрешения на работу с засекреченной информацией".
"Суд убежден, что обращение с жалобой на решение не предоставить разрешения на работу с засекреченной информацией предоставило бы достаточную возможность привести аргументы против выводов, представленных в подготовленном ДГБ промежуточном документе, и заручиться, что суды должным образом рассмотрят эти аргументы", – говорится в решении ЕСПЧ.
ДГБ в марте 2017 года в письме председателю сейма В. Пранцкетису предупредил, что связи М. Бастиса с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, представителем российской корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным и несколькими другими лицами делают его уязвимым и ставят под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.
В. Пранцкетис тогда призвал его уйти с должности вице-спикера сейма, М. Бастис согласился и вскоре был освобождён от должности по его собственной просьбе.
Конституционный суд (КС) впоследствии констатировал, что М. Бастис грубо нарушил Конституцию, так как скрыл свои связи с П. Воейко.
М. Бастис с обвинениями не согласился – он утверждал, что сначала не понял, что должен привести данные о связях с бывшими сотрудниками КГБ, а когда впоследствии это понял, то сотрудничал с ДГБ.
Он всегда уверял, что не производил никаких действий, представляющих угрозу для безопасности государства, а в жалобах просил суды выяснить, "не являются ли реальной причиной невыдачи разрешения политический интерес или некомпетентность ДГБ".
Во время тайного голосования по импичменту М. Бастис сохранил мандат, но вскоре сам отказался от него. Впоследствии он баллотировался в Сейм в своем округе, но победить ему не удалось.
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