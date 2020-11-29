Доктор Викторас Масявичюс, профессор органической химии Института химии Вильнюсского университета, рассказал Delfi в передаче "Рецепт здоровья", почему важно возвращать просроченные лекарства в аптеки, которые позаботятся об их уничтожении, а не выбрасывать в мусор.

"В Литве ежегодно в аптеки может возвращаться около 20 тонн непригодных для использования лекарств. Трудно сказать, сколько выбрасывается, поскольку большая часть людей годами хранят дома. Это большая проблема, - сказал профессор.

- Если смотреть через призму окружающей среды, этот аспект даже не будет основным. Конечно, когда мы избавляемся от лекарств и антибиотиков, они, попадая на свалки, могут привести к развитию устойчивых к антибиотикам бактериальных колоний. Люди, инфицированные такими бактериями, больше не смогут вылечиться антибиотиками, к которым у них уже выработалась устойчивость".

Устойчивость может возникнуть всего из-за двух таблеток

По словам собеседника, научный потенциал людей намного уступает способности бактерий развивать устойчивость к антибиотикам. Ведь это зло развивается довольно быстро, и происходит это не только из-за безответственной утилизации, но и из-за безответственного использования лекарств.

"Допустим, у человека остались антибиотики от предыдущего лечения, через некоторое время он снова заболел, взял антибиотики, принял оставшиеся две таблетки, и результат довольно печальный. Эти бактерии не были убиты двумя таблетками, а выжившие приобрели устойчивость. Практически необходим новый класс антибиотиков, если больной снова заболеет, - сказал проф. В. Масявичюс.

- В наши дни врачи хорошо осведомлены об антибиотиках. Берется анализ крови, чтобы определить, имеет ли инфекция вирусное или бактериальное происхождение, и только после этого назначают антибиотики. Но есть еще одна беда - те же ветеринарные антибиотики. Их регулирование не такое строгое, как должно быть".

Новая быстро распространяющаяся проблема - болезни, которые становятся устойчивыми к антибиотикам. Одна из таких - туберкулез, который для Литвы крайне болезнен. По словам профессора, уже есть ряд случаев туберкулеза, который лечат только экспериментальными препаратами.

А пациенту в этом случае нужна строгая изоляция, чтобы не допустить распространения лекарственно-устойчивых бактерий.

Вернемся в 19 век

Проф. В. Масявичюс даже не сомневается, что в Литве можно заразиться инфекцией, которую невозможно вылечить имеющимися в настоящее время антибиотиками.

"Были проведены исследования, что проблема устойчивого туберкулеза широко распространяется, то же самое происходит и в Литве. В Америке эта проблема более изучена, и поэтому там она выглядит страшнее. У нас просто не так много исследований", - сказал профессор.

Для таких пациентов используются только экспериментальные препараты - только что изобретенные и не одобренные антибиотики.

Более того, антибиотики сильно разрушают микрофлору кишечника. Самым простым поражением, возникающим из-за неправильного приема антибиотиков, является запор.

"Гораздо более плохой вариант, если вы заболели и этой дозы антибиотиков не хватило для полного уничтожения бактериальной колонии. Человек чувствует себя лучше только тогда, когда количество бактерий уменьшается, хотя они еще не уничтожены, но он перестает принимать антибиотики, и это очень большая проблема", - сказал проф. В. Масявичюс.

Что произойдет, если большее количество людей станет устойчивым к антибиотикам? По словам собеседника, в этом случае мы не сможем использовать их как инструмент.

"Лучший пример - нынешний коронавирус. У нас пока нет рабочего инструмента против него, и мы видим, в какой яме мы находимся", - сказал собеседник.

Какой сценарий ждет мир, если мы продолжим безответственно употреблять эти лекарства? Профессор отвечает: вернемся в 19 век.

"Нужно вернуться к 19 веку и посмотреть. Элементарные порезы на ладони, травмы и царапины могут привести к сепсису и смерти", - сказал собеседник.

Чтобы предотвратить это, антибиотики следует использовать только по назначению врача, а все неиспользованные лекарства следует сдавать в аптеки.