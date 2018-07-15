Специалист Департамента пожарной безопасности и обороны Ауримас Гуджяускас сказал, что было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что 1.3 всех жителей установила в домах и квартирах детекторы дыма.

Однако еще 70% жителей убеждены, что это надо сделать, но пока не нашли для этого времени, не знали, как это сделать или им было сложно выбрать детектор.

"Надо порадоваться тому, что большая часть жителей понимает необходимость в детекторах, мы надеемся, что они примут решение и оборудуют их. Сейчас результат очевиден, год назад во время опросов выяснилось, что детекторы были установлены всего в 16% домов и квартир", – сказал Гуджяускас.

Специалисты пока не планируют проведение рейдов.

"С начала года проводил превентивную акцию "Давайте жить безопасно", пожарные ходят по домам и советуют, как и где установить детекторы. Поскольку это новое требование, многие жители не знают, где и каких устанавливать, не осознают, какую пользу приносят детекторы", – сказал Гуджяускас.

Он не прогнозировал, когда за невыполнение закона начнут штрафовать. Пока пожарные просвещают жителей.

По словам Гуджяускаса, сложно сказать, скольким людям детекторы дыма спасли жизнь. Однако поступает все больше сообщений о пожарах со счастливым исходом, когда людей разбудил сигнал детектора и они сами успели потушить пожар или вовремя вызвали пожарных.

Гуджяускас заметил, что за детекторами надо присматривать - ежегодно менять батарейки, если в этом есть необходимость. Также каждый месяц тестировать детектор. Кроме того, надо регулярно стирать с него пыль.