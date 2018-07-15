Несмотря на то, что с 1 мая в Литве вступило в силу требование оборудовать детекторы дыма во всех домах и квартирах, они на сегодняшний день появились лишь в 1/3 всех домов и квартир, а в некоторых из них имеющиеся детекторы не действуют.
© Shutterstock

Специалист Департамента пожарной безопасности и обороны Ауримас Гуджяускас сказал, что было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что 1.3 всех жителей установила в домах и квартирах детекторы дыма.

Однако еще 70% жителей убеждены, что это надо сделать, но пока не нашли для этого времени, не знали, как это сделать или им было сложно выбрать детектор.

Статьи по теме:
Проверка детекторов дыма: когда вы должны открыть дверь  (35)
Вступили в силу новые требования, ждут штрафы  (22)

"Надо порадоваться тому, что большая часть жителей понимает необходимость в детекторах, мы надеемся, что они примут решение и оборудуют их. Сейчас результат очевиден, год назад во время опросов выяснилось, что детекторы были установлены всего в 16% домов и квартир", – сказал Гуджяускас.

Специалисты пока не планируют проведение рейдов.

"С начала года проводил превентивную акцию "Давайте жить безопасно", пожарные ходят по домам и советуют, как и где установить детекторы. Поскольку это новое требование, многие жители не знают, где и каких устанавливать, не осознают, какую пользу приносят детекторы", – сказал Гуджяускас.

Он не прогнозировал, когда за невыполнение закона начнут штрафовать. Пока пожарные просвещают жителей.

По словам Гуджяускаса, сложно сказать, скольким людям детекторы дыма спасли жизнь. Однако поступает все больше сообщений о пожарах со счастливым исходом, когда людей разбудил сигнал детектора и они сами успели потушить пожар или вовремя вызвали пожарных.

Гуджяускас заметил, что за детекторами надо присматривать - ежегодно менять батарейки, если в этом есть необходимость. Также каждый месяц тестировать детектор. Кроме того, надо регулярно стирать с него пыль.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

С завтрашнего дня – новые требования: не медлите, иначе ждут штрафы (78)

С 1 мая во всех домах и квартирах в Литве должны быть...

Жители Литвы одобряют установку детекторов дыма (44)

С 1 мая 2018 года в Литве вступит в силу закон,...

Покупатели в Литве сметают с прилавков детекторы дыма (32)

С 1 мая 2018 года в Литве вступает в силу требование...

Специалисты рассказали, почему люди не хотят устанавливать детекторы дыма (87)

С мая 2018 года в каждой квартире, в каждом доме в Литве...

Жители Литвы раскупают автономные детекторы дыма (52)

После того как поступило сообщение о том, что с 1 мая...

С мая в Литве вступают в силу новые правила – грозят штрафы (150)

С мая 2018 года во всех квартирах и домах в Литве должны...

Общество

Погода: дожди уходить не собираются

В воскресенье будет тепло, но дождливо. Рано утром будет...

Кто из депутатов парламента чаще всего ездит на авто с водителем (11)

Парламентская канцелярия подсчитала, что за последний...

Первые данные секторных измерителей средней скорости: больше 2,8 млн. нарушений (14)

"Профессионализм водителя оценивается не потому, на...

В Вильнюсе перезахоронили останки Миколаса Биржишки (6)

11 июля на кладбище Расу в Вильнюсе состоялась...

Организаторы Праздника песни готовят претензию из-за некачественной еды (5)

"Мы собрались, заполняем претензию, работаем с юристами,...

TOP новостей

Кто из депутатов парламента чаще всего ездит на авто с водителем (11)

Парламентская канцелярия подсчитала, что за последний...

Первые данные секторных измерителей средней скорости: больше 2,8 млн. нарушений (14)

"Профессионализм водителя оценивается не потому, на...

Если ничего не изменится, тысячам жителей грозят штрафы (47)

Несмотря на то, что с 1 мая в Литве вступило в силу...

Организаторы Праздника песни готовят претензию из-за некачественной еды (5)

"Мы собрались, заполняем претензию, работаем с юристами,...

Глава МИД ФРГ предостерег Трампа от односторонних сделок с Путиным (61)

"Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в...