"Если мне не удастся достичь этого соглашения, о котором я говорю, я готов за это ответить, и если нужно, уйти", – сказал министр журналистам в пятницу после заседания комиссии по вопросам коллективного трудового спора.
В пятницу он обсудил с представителями организовавшего предупредительную забастовку Литовского профсоюза работников образования и науки, других профсоюзов, министерств Финансов, Социальной защиты и труда возможности выполнить требования, которые выдвигают педагоги.
Профсоюзы требуют выполнения содержащихся в подписанном два года назад коллективном договоре обещаний – выделить в бюджете 2020 года дополнительно на образование 117 млн евро.
Сейчас в проекте бюджета на следующий год на это предусмотрено чуть больше 55 млн. евро.
Министр Монкявичюс выражает надежду, что в понедельник вместе с премьером Саулюсом Сквернялисом сможет сообщить добрую весть.
"В понедельник должны быть приняты решения в правительстве. Именно финансовые решения, которые должны быть зафиксированы как постановление правительства о корректировке бюджета, которое будет внесено в сейм", – сказал Монкявичюс.
"Я надеюсь, что мы с премьером сможем в понедельник сообщить добрую весть, что по сути принято во внимание и основные показатели, предусмотренные в изначальном договоре, будут достигнуты", – сказал министр.
Он добавил, что в пятницу с представителями профсоюзов договорено о выравнивании разницы в зарплате педагогов дошкольного обучения.
По словам министра, также договорено о повышении зарплат всех педагогов и преподавателей с сентября следующего года на 10% и о повышении их зарплат ежегодно на те же 10%.
В четверг часть учителей, воспитателей детских садов и педагогов высших учебных заведений Литвы провела предупредительную забастовку из-за недостаточного финансирования отрасли.
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