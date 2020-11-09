О том, что работнику назначена самоизоляция работодатель может узнать тремя способами. Во-первых, об этом может сообщить сам работник.
Однако не все это делают, а иногда некоторые работники даже пытаются скрыть такую информацию. Поэтому о назначенной самоизоляции работодатель может узнать по выданному работнику больничному.
Но не все работники берут больничный, иногда они просто работают из дома или оформляют отпуск.
Третий способ - с работодателем связывается специалист Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), однако из-за большой нагрузки информация из этого источника может приходить с опозданием.
Ясная коммуникация между работником и работодателем поможет избежать печальных последствий. Могут заболеть другие работники, а находящемуся в самоизоляции грозят серьезные взыскания.
Чтобы этого избежать, работодатель должен ознакомить работников с действующими правилами.
Если работник и после этого не сообщает о назначенной самоизоляции и не приходит на работу, то работодатель может начать процедуру расследование неявки и тут все будет зависеть от причин прогула.
Если же работник, которому назначена изоляция, приезжает на работу, то ему грозит предупреждение, штраф в размере 1500 евро, а если он станет источником заражения других работников - то уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Работодатель должен немедленно отправить такого работника домой, а если он не уйдет - отстранить от работы.
Если работодатель не знал о том, что работник находится в изоляции, то ему ответственность не грозит.
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