О том, что работнику назначена самоизоляция работодатель может узнать тремя способами. Во-первых, об этом может сообщить сам работник.

Однако не все это делают, а иногда некоторые работники даже пытаются скрыть такую информацию. Поэтому о назначенной самоизоляции работодатель может узнать по выданному работнику больничному.

Но не все работники берут больничный, иногда они просто работают из дома или оформляют отпуск.

Третий способ - с работодателем связывается специалист Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), однако из-за большой нагрузки информация из этого источника может приходить с опозданием.

Ясная коммуникация между работником и работодателем поможет избежать печальных последствий. Могут заболеть другие работники, а находящемуся в самоизоляции грозят серьезные взыскания.

Чтобы этого избежать, работодатель должен ознакомить работников с действующими правилами.

Если работник и после этого не сообщает о назначенной самоизоляции и не приходит на работу, то работодатель может начать процедуру расследование неявки и тут все будет зависеть от причин прогула.

Если же работник, которому назначена изоляция, приезжает на работу, то ему грозит предупреждение, штраф в размере 1500 евро, а если он станет источником заражения других работников - то уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Работодатель должен немедленно отправить такого работника домой, а если он не уйдет - отстранить от работы.

Если работодатель не знал о том, что работник находится в изоляции, то ему ответственность не грозит.